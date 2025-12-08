TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活

何广沛近年备受重用，有份演出的台庆剧《新闻女王2》正在热播，更为何广沛带来人气，凭剧集《金式森林》、《新闻女王2》在《万千星辉颁奖典礼》提名最佳男配角。近日何广沛接受传媒访问时，自揭成功背后不为人知的苦况，原来何广沛自幼有听力障碍问题，曾试过戴助听器。

何广沛曾戴助听器

何广沛看起来性格乐观，却自爆曾因先天性身体问题，被人误会性格嚣张，因而得罪人。何广沛在小学时已发现有听力障碍，高低分贝的声音均听不到，一直要到医院跟进。在美国读大学时更试过因为戴助听器，戴了两日感到头痛，因承受不到大声音，断断续续尝试过后，最终要放弃。

何广沛有机永久失聪

何广沛半年前接受基因测试，才揭开听力障碍与先天问题有关，他指处理听觉中的一对DNA有问题，有可能出世时全聋，亦有可能听力没有问题，听力也有可能随年纪增长而递减，还是永远保持现状都不清楚。何广沛坦言已预备将来有一日不能够正常生活，要戴助听器，虽然做完基因测时好惊，亦不清楚自己会否失聪，就算担心都无补于事。

何广沛因为听力问题，曾被人误会为人好寸，不同人打招呼，事实上是他听不到。何广沛庆幸圈中有一班好友，陈晓华（Hera）、陈浚霆都知道其问题，有时见他没有反应，便会拍一拍其膊头提醒。而何广沛与佘诗曼合作《新闻女王》时，对方曾好奇他讲话时好大声，获悉原因后更给予鼓励，让何广沛相当感触。

何广沛拍剧靠睇口形

提到工作上，何广沛透露拍剧集《破毒强人》时的辛酸，因陈豪在剧中以沙哑声线演出，因而无法听到对方声音，要靠睇口形猜测。私下与未婚妻Sarah相处时，何广沛直言听不到会好痛苦，影响日常生活外，更令身边的人辛苦，因有时要靠估未婚妻的说话，猜错会令对方好忟又疑惑。

