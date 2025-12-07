汪阿姐学识「顶嘴」令家英哥都改观 不丹补拍婚照 旅途颠覆形象丨名人杂志

汪明荃（阿姐）在TVB全新综艺节目《带阿姐看世界》中到不同地方旅行，老公罗家英则以神秘嘉宾身份，带阿姐游不丹，更完成与阿姐一齐影婚纱相的愿望。阿姐一直以来给人的感觉都是严肃、工作认真，但经过今次旅程后颠覆形象，连相伴多年的家英哥也对她有新看法。撰文：霍淇 摄影：谭志光

汪阿姐对工作一向是严肃认真，今次旅程则更学会放松、享受，令枕边人家英哥都刮目相看。

汪阿姐坦言平日不太喜欢去旅行，但今次行程令她增添了多些兴趣。

家英哥爆阿姐现在已懂得「窒」他。

今次家英哥带汪阿姐游不丹，首次踏足当地的阿姐，事前都十分向往兼期待，而家英哥亦相当识做，为阿姐设计了一个难忘旅程，便是此行两人在当地补影婚纱相，阿姐坦言对家英哥的安排感到很惊喜和觉得开心，「因为大家结婚的时候都没有拍过，他们说过几次穿婚纱，我说我不想了，来到后看到那些民族服装都很漂亮，他们做足程序，在佛堂请了个大师，在那里念经洒圣水和加持，之后就有些村民出来唱歌，请我们吃晚饭，一起跳舞唱歌庆祝。」家英哥则表示为了这个旅程，专诚与监制商量，因以前叫阿姐影婚纱相，她一定会「𠵱𠵱哦哦」，所以今次事前决定不讲，去到穿好服装就影相。其实两人于2009年美国结婚后，一直没正式影过婚纱相，而家英哥过去曾想与阿姐在韩国补影，但最终在不丹这个被誉为「最幸福国度」的地方圆梦，相信意义更非凡。

今次到不丹影婚照，可谓圆了两人多年的梦。

汪阿姐、家英哥今次寓工作于娱乐，来一场浪漫之旅。

两人的不丹之旅浪漫又温馨。

望到不同地方影婚照

虽然家英哥指今次的婚纱相算是完成人生其中一个愿望，但也希望之后可继续带阿姐到不同的地方影婚纱相，冧到爆！除了影结婚相外，家英哥更浪漫到即兴带阿姐坐直升机去虎穴寺欣赏美景，阿姐解释若要步行去该景点很辛苦，「因在海拔3000多米高，要步行上去需要6小时，然后再下来也要3小时，试过有人上去不懂得走下来，要别人揹他下来，不想大家那么辛苦，所以后来我们租了一架直升机。」阿姐兴奋地表示，在直升机上除了看到喜马拉雅山冰山山脉外，也看到虎穴寺全景及珠穆朗玛峰，全部景色靓到不得了。



今次阿姐与家英哥在普纳卡影婚照外，亦走访了首都廷布和帕罗，期间阿姐与家英哥手信店耍花枪外，亦有体会传统艺术「唐卡」、「坛城沙画」及国技「射箭」，而家英哥亦「流落街头」唱粤曲，一向热爱足球的他，更组成香港不丹混合队，与当地有国家足球员坐镇的足球队踢友谊赛，行程应有尽有。



原来阿姐平日不太喜欢去旅行，但经过今次后，对旅行的兴趣产生多一点，问到下次家英哥想带阿姐去哪里？他表示想去秘鲁游天空之城马丘比丘，但阿姐听到后就指又是高原地区，不想坐那么长途的飞机，家英哥即表示可以坐邮轮，阿姐听后也觉得好，笑言最重要的是不用收拾东西，「我们坐过一次邮轮，早上就到了一个新的城市。」

不丹方面请了大师在佛堂念经洒圣水和加持，做足程序。

被誉为「最幸福国度」的不丹，是不少人旅游的首选。

家英哥钟意讲历史



家英哥指阿姐一向也是寓工作于娱乐，然后将娱乐变成工作，分不开，「做事的时间认真，但玩的时间都是工作，很认真。那么认真做甚么？玩就玩嘛！」阿姐指现在已放松了很多，家英哥就笑指阿姐现在已懂得「窒」他，「每句话都同我顶嘴，问我为甚么说她是牛！」阿姐解释因家英哥讲很多历史，其他人听了觉得很有兴趣，「不过他就指跟我说是『对牛弹琴』。大家都认为他讲得好，我觉得以后要听听他讲，就睡觉前讲吧！」

至于今次他们拍婚照的不丹位于喜马拉雅山脉南麓，以其独特的佛教文化、壮丽山景及可持续发展政策闻名，成为不少名人的旅游选择，当年梁朝伟、刘嘉玲亦选择到此影婚照。不丹的可持续发展费是向外籍旅客征收的费用，用以控制观光人数，保护其文化、观光品质、环保和社会发展，此外更是全球唯一一个完全没有交通灯的国家，因国民认为交通灯太机械化，会破坏人情味，故设「交通指挥亭」，以优雅手势指挥代替交通灯。如此独特的国度，难怪家英哥会选择与汪阿姐、在此地留下美好回忆。

阿姐在访问空档时细心为家英哥整理服装，两公婆感情非常好。

家英哥希望之后继续带阿姐到不同的地方影婚纱相。

家英哥爱讲历史，鬼马指向阿姐讲是「对牛弹琴」。