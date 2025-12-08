原来视咁的丨TVB与港人同在 提供心灵慰借助情绪重组

大埔宏福苑事故发生后，TVB于短短两日间，将原本的年度慈善节目《欢乐满东华2025》改办为《善心满东华》，为大埔宏福苑事故筹款，急市民所急，应对灾民逼切需要，让他们感受到社会温情从未缺席。

TVB上月举办《善心满东华》，为大埔宏福苑事故筹款。

释衍空法师拍摄视频，开示各人学习与悲伤情绪共存。

事件发生至今接近两星期，物质上的调度及善后安排大致底定。但有注册临床心理学家指出，灾后首周灾民出现失眠、情绪失控等反应无可厚非，但关键在于灾后一周至数周的观察期，假如症状持续，约2至3成人会有更严重征状出现，包括创伤后遗症等等。值得注意的是，一般市民亦会因忧郁的情绪影响而获病。这段时间身边朋友的支持及心灵开导尤为重要。

有见及此，进入后救灾时期，TVB依旧没有松懈。凭借TVB Facebook、YouTube平台逾400万的关注群组，从宗教、生理及心理三方面，推出一系列心灵鸡汤短片，为市民疏导情绪，筑起无边界的心理支持网络。首先请来香港大学佛学研究中心创办人释衍空法师拍摄影片，开示各人学习与悲伤情绪共存。没有艰深的佛语，以平白的说法倡导「暂时赶佢（坏情绪）唔走的理念」，学习与负面情绪共存，打破了「必须坚强的枷锁」，并呼吁给予受伤心灵足够的私人空间，恰恰是疗愈创伤的最好方法。

高级临床心理学家罗淑儿博士以开导方式引导灾民，放下愧疚心情。

精神科专科崔永豪医生分享三招自我疗愈法。

展现良心企业应有责任

另外两条短片分别请来精神科专科崔永豪医生及高级临床心理学家罗淑儿博士，从科学角度提供情绪出路。首先崔医生强调「承受不来是人之常情」，先卸下「弱者」的心理包袱，并分享三招自我疗愈法：通过「4-2-6呼吸法」调节皮质醇水平，以快走激活内啡肽分泌，用记录小成就重建自我效能感。这种基于生理机制的方法，让灾民能自我修复，掌握情绪调节。而罗博士以开导方式引导灾民及身边人应「照顾好自己，才有能力照顾他人」，为他们注入目标方向，放下自责与愧疚的心情。

员工接力募捐

另一方面细节见人品，早在灾情初发，TVB爱心基金已捐出100万予「大埔宏福苑援助基金」为灾民应急，接力募捐的TVB职艺员工踊跃捐输，再筹到近百万善款。员工的行为是反映公司文化的一面镜，TVB善用大气电波为灾情提供支援，展现良心企业应有的责任。



