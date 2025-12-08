TVB上位花旦晒B女学行片曝光豪宅内部 婚后进驻「红磡楼王」阔落大厅成焦点

现年31岁、2017年香港小姐亚军何依婷（Regina），2023年尾与富二代兼大学同学男友Cedric在峇里岛举行婚礼，去年12月在两公婆结婚一周年前夕在IG宣布造人成功，之后减产专心养胎，直至今年4月女儿Rosella顺利出世，并已极速修身。何依婷不时在社交平台分享凑女生活，日前她在记录女儿学行的短片时，女儿突然开声叫妈妈，令她十分感动，不过片中曝光的豪宅内部比B女更加抢fo！

何依婷见证女儿开声叫妈妈

有指何依婷的老公Cedric是从事物流工作，家境富裕，两人婚后已搬到有红磡楼王之称、市值约3,000多万元的「海名轩」豪宅居住。日前何依婷在IG限时动态分享一条女儿学行影片，并写道：「本来想录Baby R自己想学行，点知录到叫妈妈的珍贵一刻，好感动！」片中所见何依婷的女儿站起来捉实围栏，慢慢学行，期间突然开声狂叫妈妈，妈妈何依婷即时冧爆！

而该影片亦令何依婷的豪宅曝光，看到其大厅相当阔落，即使已摆放了BB围栏，但四周仍有充足的空间走路。而何依婷早前亦曾分享过其屋内环境，其大厅除了铺了地垫及围栏，靠窗边位置就摆了两大张梳化及茶几，空间感十足。

何依婷公屋成长靠学识改变命运

何依婷出身公屋，凭学霸背景考入香港城市大学，主修资讯系统学系环球商业系统管理课程和副修心理学，在学期间修读各科皆表现优异，成绩平均积点超过3.5分。她曾获奖学金资助，赴美国史丹佛大学、英国列斯大学及中国上海复旦大学作交换生。何依婷毕业前曾到阿里巴巴位于中国杭州的总部实习，于2016年7月考获一级荣誉学士学位。其后参选港姐入行，亦参演过曾参演剧集《十月初五的月光》、《新闻女王》，以及综艺《学是学非》等，此外，她凭台庆剧《新闻女王》饰演新闻主播「徐晓薇」一角，并成功入围《万千星辉颁奖典礼2023》角逐「最佳女配角」及「飞跃进步女艺员」最后五强，虽然她暂时未能获奖，但仍有不少演出机会，而近作有《金色森林》、《执法者们》等。

