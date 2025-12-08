Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB上位花旦晒B女学行片曝光豪宅内部 婚后进驻「红磡楼王」阔落大厅成焦点

影视圈
更新时间：16:00 2025-12-08 HKT
发布时间：16:00 2025-12-08 HKT

现年31岁、2017年香港小姐亚军何依婷（Regina），2023年尾与富二代兼大学同学男友Cedric在峇里岛举行婚礼，去年12月在两公婆结婚一周年前夕在IG宣布造人成功，之后减产专心养胎，直至今年4月女儿Rosella顺利出世，并已极速修身。何依婷不时在社交平台分享凑女生活，日前她在记录女儿学行的短片时，女儿突然开声叫妈妈，令她十分感动，不过片中曝光的豪宅内部比B女更加抢fo！

何依婷见证女儿开声叫妈妈

有指何依婷的老公Cedric是从事物流工作，家境富裕，两人婚后已搬到有红磡楼王之称、市值约3,000多万元的「海名轩」豪宅居住。日前何依婷在IG限时动态分享一条女儿学行影片，并写道：「本来想录Baby R自己想学行，点知录到叫妈妈的珍贵一刻，好感动！」片中所见何依婷的女儿站起来捉实围栏，慢慢学行，期间突然开声狂叫妈妈，妈妈何依婷即时冧爆！

而该影片亦令何依婷的豪宅曝光，看到其大厅相当阔落，即使已摆放了BB围栏，但四周仍有充足的空间走路。而何依婷早前亦曾分享过其屋内环境，其大厅除了铺了地垫及围栏，靠窗边位置就摆了两大张梳化及茶几，空间感十足。

相关阅读：何依婷女儿奢华180日宴曝光 排场媲美妈咪梦幻婚礼 升呢做人妻身价飙升周身名牌生活富贵 

何依婷公屋成长靠学识改变命运

何依婷出身公屋，凭学霸背景考入香港城市大学，主修资讯系统学系环球商业系统管理课程和副修心理学，在学期间修读各科皆表现优异，成绩平均积点超过3.5分。她曾获奖学金资助，赴美国史丹佛大学、英国列斯大学及中国上海复旦大学作交换生。何依婷毕业前曾到阿里巴巴位于中国杭州的总部实习，于2016年7月考获一级荣誉学士学位。其后参选港姐入行，亦参演过曾参演剧集《十月初五的月光》、《新闻女王》，以及综艺《学是学非》等，此外，她凭台庆剧《新闻女王》饰演新闻主播「徐晓薇」一角，并成功入围《万千星辉颁奖典礼2023》角逐「最佳女配角」及「飞跃进步女艺员」最后五强，虽然她暂时未能获奖，但仍有不少演出机会，而近作有《金色森林》、《执法者们》等。

相关阅读：TVB小花何依婷成功诞下囡囡 曝光BB全貌特写一部位 靓妈咪产后状态一流

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:55
立法会选举结果︱一文睇清90个当选议员全名单 地区直选/功能界别/选委界议席谁属？
政情
17小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
02:10
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
11小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
7小时前
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
01:38
立法会选举｜政党势力分布一览：民建联增至20席 新民党议席「斩半」成输家 工联会两议员连任失败
政情
7小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
6小时前
立法会选举｜方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
02:10
立法会选举｜票后方国珊剖白胜选「转捩点」：以前比较激进 感性告知已逝父母「你个女得咗」
政情
3小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
22小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
01:13
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
10小时前
民建联今届派出26人参选，包括13人参与地区直选、5人竞逐功能界别及8人竞逐选举委员会界别，最终取得20席。
立法会选举结果︱民建联取20议席 地区直选总体得票率较上届大减近25万票
政情
6小时前