54岁「梁汉文旧爱」曾秘密怀孕 内地揾食遇人不淑被拖欠6位数 对方无赖行为曝光誓追究到底

现年54岁的汤宝如，1992年代出道，即获公司安排跟与歌神张学友合唱《相思风雨中》而为人认识，其后再曾跟刘小慧、黎瑞恩、王馨平并称「宝丽金四小花」，当年她的代表作包括《缘份的天空》、《绝对是个梦》等，1996年凭《感冒》一曲夺得该年度「十大中文金曲奖」。近年主要在内地工作登台的汤宝如，今年10月突然发声明，表明跟内地两间娱乐工作公司毫无关系，并追讨欠款。

汤宝如撇清关系

10月15日声明中的内容：「从来没有和广东省佛山张梓潼小姐（Crystal）又名筒子，泷艺签约为旗下艺人，对方仅为汤宝如小姐工作联络人，双方完全没有签署任何法律上的文件。」并向对方追债：「张梓潼小姐还有欠款未清，她亦承诺在2025年11月5前还清所有款项，希望说到做到，双方撇清关系。」直至12月6日汤宝如再发出声明，指已在2025年10月15日发出声明和张梓潼女士终止一切合作关系，但却对方拒绝签收，她并已向当地法院申请民事诉讼。

声明内容如下：

「香港歌手汤宝如已在2025年10月15号发出声明和张梓潼女士终止一切合作关系

张梓潼女士，在中国大陆微信影音号公众平台，（泷艺 Crystal）简介写出仍是（汤宝如内地工作对接）请各界人士注意，以免受骗蒙受损失。

汤宝如女士在2025年11月10已经发出律师函给张梓潼女士，因她拒绝签收，汤宝如女士已经向当地法院申请民事诉讼。

任何人士盗用汤宝如女士名义或肖像作虚假陈述、误导宣传或诈骗行为，必定追究到底。

2025年12月6号

汤宝如」

汤宝如汲取教训

汤宝如早前公开追债，她曾表示自己有三、四位助手，负责洽谈工作事务，而现时是「因为其中一个人出现问题」：「希望能尽快解决，不要让事件再发酵，这只是个别事件，不会令我失去信心；其实因为张学润离世后，即时要找一个人帮我处理工作问题，可能当时心急没有考虑，这当作是一个教训，（欠款数目大吗？）6位数字，希望和平解决，事件不要再发酵，现希望双方不会受到影响，之前接下的工作我会如常照做，但在声明发出的日子后便终止。」。

汤宝如学会享受人生

54岁的汤宝如曾与梁汉文拍拖，1995年恋上郭富城御用音乐监制谭国政，她选择放弃事业淡出乐坛，更有传二人有计划结婚，但最后有传因第三者介入而分手。2007年汤宝如被爆秘密怀孕，BB爸爸是其赛车手男友陈德民，同年8月诞下儿子。汤宝如早年曾向东周刊表示，本身有意跟陈德民分手，不过却意外有了身孕，最后二人取得共识不会结婚，共同抚养儿子，没有结婚的顾虑，汤宝如表示跟陈德民反而增进了感情，更直言现阶段的自己要学会享受人生，珍惜身边所有人。

