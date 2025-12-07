前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？

曾效力TVB，拍过《赌城群英会》、《荷里活有个大老千》、《一舞倾城》等剧的何浩文（Dominic），日前为宣传其最新单曲，亲自走上街头派发传单。他曾是导演王晶的爱将，更因接拍多部三级片而为人熟知，如今却要面对途人冷淡的反应，场面令人不胜唏嘘。更有网民在他的Threads留言提及他的前女友糖妹（黄山怡），他主动回应，再被指有消费旧爱之嫌。

何浩文街头宣传市民反应冷淡

据何浩文在threads分享的影片可见，他在人来人往的旺角努力向路人派发传单。想当年，他在王晶的力捧下，主演过《鸭王》、《喜爱夜蒲》等话题电影，然而如今在街头自我宣传，大部分市民似乎都不认得这位曾经的电影男主角，大多人都直接绕道而行，真正停下脚步与他互动的人屈指可数。

何浩文曾被指借糖妹上位

与街头的冷清形成对比的是，何浩文的宣传方式，却意外在threads上引发热议。有网民在他的宣传帖文下留言，「会唔会同糖妹合唱呢？」似乎想重提他与前女友糖妹的旧情。当年两人拍拖时，何浩文曾被指借女友上位，拍拖3年最终分手。面对这段略为敏感的往事，何浩文并没有回避，他亲自回复：「难讲」，再惹来消费旧爱之嫌。

