古巨基操心儿子升小一亲自考察名校 顶级国际学校一年学费XX万留位索价8万

53岁的古巨基（Leo）自儿子出世后为家庭暂缓事业，专心陪伴5岁囝囝古晋匡（Kuson）成长。日前有网民在小红书透露，目击古巨基陪儿子到香港加拿大国际学校考察，为Kuson升小一做准备。

古巨基开骚要让路

早在今年初，古巨基已透露当时为读K2的儿子揾心仪小学，带儿子去小学面试，开骚要等囝囝升小学后才筹备。古巨基今次被网民偶遇的学校，是香港顶级国际学校之一，留位费已索价8万元，而小学的全年学费约为210,900元。

古巨基与太太Lorraine因工作日久生情，展开长达20年的地下情。直至2014年古巨基在社交平台宣布婚讯，翌年在港补办婚宴。据悉，Lorraine家境富裕，甘愿为古巨基做助手多年，一直在背后默默支持另一半。

古巨基投资有道

古巨基曾在乐坛红极一时，亦投资有道，早在1997年已开始投资物业，高峰期曾拥有多达9项物业，总值达2亿港元。有指古巨基因与太太的眼光精准，多年来在物业市场均有斩获，因此近年为家庭减产，仍然吸金力惊人。

