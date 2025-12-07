宣萱表舅父蔡和平晒皮草珍藏 数十「尸体」挂于豪宅花园开心留影 惊见完整动物头部及爪

视后宣萱（Jessica）一向是圈中著名的爱护动物之人，不仅家中有多只领养的宠物，早前大埔宏福苑发生五级大火，她更在社交平台公开表示愿意为受影响的家庭提供宠物暂托，善心满溢。然而，她的表舅父、有「欢乐今宵之父」之称的资深制作人蔡和平，近日在IG上的举动，却似乎与宣萱爱护动物的立场形成强烈对比，更惹来争议。

蔡和平妻晒皮草画面惊吓

日前，蔡和平在IG发布了一系列照片，展示其前电视台高层太太任平平的皮草珍藏。从照片中可见，数十件皮草挂满了几个晾衣架，背景似乎是其豪宅的花园。这些皮草款式各异，颜色从深啡、银灰到金棕色不等，近镜头下可见毛色油亮，甚至能看到完整的动物头部和爪子，画面颇为惊吓。照片中，蔡和平的太太任平平面带笑容，逐一整理这些皮草，心情看似相当不错。

蔡和平在帖文中写道：「我看到Peggy和我们的帮佣Rose开心地聊天，她们正在晾晒她几十年来收集的旧狐狸皮和貂皮围领！晾晒后，她会挑选一些送给我们的好朋友。」（I can see Peggy talking happily to Rose our Helper as they air her collection of old collar Fox and Mink fur that were collected over the last few decades! After airing she will select a few to give away to our good friends.）

动物皮草制作方式屡被质疑

帖文一出，随即被转发，并引来网民讨论。虽然蔡和平表明这些是太太几十年来的旧收藏，并打算转赠友人，但将数十件动物毛皮如此大规模地公开炫耀，引来部份网民批评残忍。虽然市场上亦有号称以不猎杀动物的方式制作动物皮草的品牌，但仍有不少动物皮是源自养殖场动物，虽声称是「人道皮草」，但亦曾有外媒揭发部份养殖场环境恶劣，形同虐待动物。

事件让不少人联想到蔡和平的表姪女宣萱，事关宣萱多年来致力于动物权益工作，形象早已深入民心。如今表舅父高调晒出被视为残害动物象征的皮草，可见他们虽是亲戚，但似乎在对待动物的态度上南辕北辙，不少网民表示希望宣萱劝导身为公众人物的长辈，「用旧皮草唔代表唔残忍」、「唔应该再穿上身同送人，减低宣扬先系最好嘅做法」。

