赵震雄正式宣布结束演艺生涯 曹世镐被爆与黑社会过从甚密 被要求退出节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》

曾主演韩剧《Signal 信号》的49岁韩国影帝赵震雄，昨日（5日）被韩媒《Dispatch》爆料指其出道前曾卷入偷车、性侵、无牌驾驶等案件，高中二年级时曾以「加重强盗、强奸罪」接受刑事审判。更有指本名赵元俊的他疑似为隐瞒黑历史，故此起用父亲的姓名赵震雄出道。赵震雄今日（6日）透过其经纪公司Saram 娱乐发表道歉声明，并宣布结束其演艺生涯。他在声明中表示：「首先，对于过去因我过往的错误行为而让所有信任和支持我的人失望，我深表歉意。」他继续说道：「我虚心接受所有批评，并从今天起停止一切演艺活动，正式结束我的演艺生涯。我相信这就是我必须为过去的义务承担，我会尽力反省，努力成为一个真正独立的人。再次真诚地道歉，感谢所有我爱和尊重的人，对不起。」

强调为过去的过错进行反省

报道爆出后举国震惊，昨日更有人找出过去其高中同学的发文，其中有人发评论指他高中时和同学一起参与了团伙抢劫，又有一条评论写道：「元俊（赵震雄本名），你们当时为甚么聚在一起喝酒，还放火烧公寓的墙？不知道你还记得哥哥救过你吗？不过，看到你似乎是他们之中最成功的，我还是很高兴的。」而赵震雄所属经理人公司Saram娱乐则发声明表示：「经与演员本人核实，确认其未成年时确实有过不当行为。」但补充说：「这是基于部分已确认的事实，且事隔30年，难以完全了解当时的情况，相关法律程序亦已结束，因此存在一定的局限性。但我们想澄清的是，这与性侵事件无关。」公司亦指赵震雄向粉丝和受害人士致上最大歉意，并强调他已对过去的过错，进行了深刻反省。另外，对于用父亲名字出道，公司指赵震雄并非存心隐瞒过去，而是希望改了名字重新做人。不过其说法却未获网民接受，更质问若然他真的没有犯性侵罪行，又敢不敢拿出法庭判决文来作证？网民更纷纷要求他付上《信号2》的违约金后，就立即退出娱乐圈。

坚称曹世镐未参与过犯罪活动

另外，韩国著名主持曹世镐日前亦被指与黑社会人士来往密切。据报道上月底一名YouTuber A某爆料指曹世镐与从事犯罪活动的B某过从甚密，更指曹曾为对方为洗钱而经营的店做宣传，变相是协助对方的恶行。对此，曹世镐所属公司A2Z娱乐承认他的确认识那位B先生，但就坚称曹未参与过任何犯罪活动，也从未收受过任何不正当的金钱或财物。公司更反指A某散播假消息，并称积极考虑提告。而网民亦不采信其公司说法，更纷纷要求曹世镐退出他与刘在石主持的人气节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》。