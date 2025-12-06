F3与周杰伦 阿信合体出新歌 朱孝天衰多口被飞MV镜头全被删 妻子韩雯雯愁爆开live：丈夫为合体劲减15公斤

台湾男子团体F4今年合体登上五月天大巨蛋演唱会，勾起回忆杀，有指原定4人重组计划却因朱孝天衰多口爆料，透露消息导致破局，如今团队决定以周渝民、言承旭、吴建豪组成「F3」形式重启，12月于上海举行的演唱会，飞起朱孝天，改由五月天主唱阿信上阵。

《流星花园》片头曲画面只得3子

但惊喜浪接浪，昨日相信音乐无预警发布新歌《恒星不忘Forever Forever》MV，由两大巨头周杰伦和阿信联手作曲作词，言承旭、吴建豪、周渝民、周杰伦及阿信一起合唱，绝对是超梦幻组合。歌曲MV呈现跨越二十多年的成长与彼此扶持，重回最好的时光，以及歌迷一直的陪伴，大家的永恒回忆就像恒星不忘。不过MV中不见朱孝天踪影，画面中女粉丝铅笔盒上的F4照片，只见言承旭、吴建豪、周渝民照片，朱孝天照片全被删走。另一是在MV中老电视播放当年《流星花园》片头曲画面，同样只得3子，朱孝天画面全被删除，完全绝迹MV之中。

恶意指责对朱孝天造成伤害

朱孝天妻子韩雯雯昨日开直播为丈夫讲说话，言语间流露对丈夫的心痛，一面情绪低落，数度大叹气。她指朱孝天非常希望能与团员合体，一直跟她说要调理好身体，展现最好状态，满心期待是次合体机会，他更用一个多月时间，瘦下了15公斤，从7月份到现在没有一点松懈。可惜合体进度曝光后，突然莫名其妙的「黑他、谩骂、造谣事情全都来了」，各种恶意指责对朱孝天造成很大的伤害。她表示这两年跟天哥心态特别好，不想争不想比，就是过好两人安稳小日子就很知足，恳请网友能多些善意，不要恶意言语伤害别人，更何况去伤害一个一心只想期待，要去赴那场约的人。她指《流星花园》不只是你们的青春、她的青春，更是天哥的青春。

此外，有网友晒出截图，关于朱孝天直播时被网民留言问他们三个开F3演唱会真的不带你吗？亦有人问「有没有可能是他不愿意去。」朱孝天在下面回应：「没错！」