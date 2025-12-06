林青霞11亿香港豪宅沦陷！遭大量曱甴侵袭尸横遍野 爆发人蟑大战：随时可能组团现身

「大美人」林青霞在1984年与富商邢李㷧结婚并淡出演艺圈，婚后林青霞养尊处优的生活无损出众的气质，一颦一笑都仍极具韵味，依然是大家心目中的「大美人」。

林青霞上演最烦心的「家庭战役」

不过看似没有烦恼的林青霞近日竟出心力交瘁的状态，原来她市值11亿元的香港豪宅被「不速之客」入侵，为免出现「易请难送」的状态，林青霞唯有上演一场堪称年度最烦心的「家庭战役」，她更一度直言：「我真的拿他没办法！」

林青霞豪宅发现有蟑螂

林青霞近日内地一个专栏上提及，某一日在香港豪宅发现有蟑螂，情急之下抓起卫生纸想迅速解决，没料到手一抖，竟把牠甩飞到阳台外：「蟑螂落在六楼花园处，那两张纸巾倒像东方不败似的，仍旧在空中飘来荡去。」想不到因为这个失误，结果展开了一场人螂大战。事隔数天，林青霞在书房再度捕捉到蟑螂的踪影，一次、两次、三次接连现身：「那一瞬间我明白了，这不是偶遇，是入侵。」她形容自己从此坐立难安，写字写到一半会突然心虚回头，画画画到一半会忍不住想检查墙角：「仿佛牠们随时可能组团现身。」

林青霞再遇上蟑螂决杀无赦

后来在朋友的建议下，找来灭虫公司职员在豪宅各处喷洒灭虫药后，殊不知家佣当晚却发现厨房涌出大量蟑螂：「三更时分，我去厨房倒水，见到地上许多小小黑点，仔细一看，OMG! 全是小小强，都仰著身子，简直尸横遍野，惨不忍睹，我找来扫帚和畚箕收拾残局。」于是林青霞又再召来灭虫公司职员出动，经过2、3轮的「家庭保卫战」，终于成功完作成驱蟑行动，总算保卫家园。其后林青霞到杭州度假，竟然再遇上蟑螂，正当林青霞准备再掌起「豪宅驱蟑大阵」，没想到好友却轻巧地拿起纸杯，把小强温柔接住，再放至户外，林青霞说：「内心感到惭愧，但蟑螂是有害的啊，你丢出去了它还会繁殖，并且繁殖得很快。心想下次如果再被我见到，我还是会忍不了手，杀无赦！」​

林青霞丈夫邢李㷧为太太打造超级豪宅

林青霞丈夫邢李㷧于2006年买下飞鹅山一幅地，花费逾2亿元打造成超级豪宅，送给林青霞的60岁生日礼物及结婚20周年，2014年居住至今。豪宅占地5万呎，四周被草木环抱，背山面海，饱览维港美景，观看上去就像是三层矩形阶梯，内里其实是三层高的豪华大宅。共有12间房，据悉，装修由著名电影美术指导张叔平操刀，全根据林青霞的喜好来设计，室内以白色简洁为主，白色墙及白色窗帘，家具也多以白色，内部设施包罗万有，恒温泳池、私家影院、私人画室、豪华健身房、舞蹈室等，大宅顶层为一个标准网球场，二楼空地绿草如茵，特设一块小农地，让林青霞可以种菜，并招呼朋友烧烤。