黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰

64岁前TVB小生黄日华在第9期艺员训练班毕业入行，出道不久受到公司力捧，与翁美玲主演的金庸剧《射雕英雄传》后，事业再上高峰，红遍中、港两地，到了1989年主演由韦家辉监制的剧集《义不容情》引起广大回响，黄日华知名度再度提升。

黄日华：基本上我系退出娱乐圈

自从黄日华在2014年与港视（HKTV）约满后，曾表示对拍戏的「兴趣和体力都不及从前」，鲜有再参与幕前演出，改为在内地商演登台，近年索性专注明星足球队的活动。黄日华昨日宣布为了令观众留有好印象：「基本上我系退出娱乐圈，唔会再接任何影视演出。」

黄日华不会再接任何影视演出

现阶段黄日华表示没有戏瘾：「基本上我系退出娱乐圈，唔会再接任何影视演出，我系拒绝晒。我都做咗咁多年，自己知自己事，系唔会去返以前颠峰状态，宁愿留啲美好印象俾观众，同埋畀时间自己，做自己喜欢嘅嘢。后生一辈有好多好好表现，希望佢哋好好努力，发挥专长成为香港新偶像！」黄日华一直醉心演艺工作，曾有传为了演出而「剪人心木脷根」，黄日华亦曾说：「𠮶阵训练班实习要挨夜，人又唔够瞓，讲嘢又唔字正腔圆，试过畀导演开咪闹，有一日放假经过医务所，人哋话我『黐脷筋』，反正我又冇嘢做，咪去揾医生剪咗佢。」黄日华续说：「𠮶阵又唔好痛，不过我觉得帮助唔大，反而听老师讲，慢慢读好啲剧本，再加上经验多咗，对自己压力冇咁大，自然信心大咗，讲嘢就好啲。」

黄日华丧妻失去头号fans

不过当中最大的关连，其实是太太梁洁华于2020年不幸因病离世，丧妻之后黄日华未有再接拍电影及电视剧，曾回想当日照顾太太。黄日华曾说：「𠮶阵唔会谂咁多嘢，全心全意照顾太太，乜嘢朋友都唔见，一起身就去医院，乜都以佢为先。佢始终系我老婆，系自己拣返嚟，一定要爱锡佢，有乜事都要面对现实，唔会放弃。去到最尾𠮶几日，我知系乜嘢结果，但系都要接受。」黄日华太太的丧礼完成后，黄日华决定不再拍戏：「佢系我头号fans，每次佢睇完会畀意见，因为佢分析力好强，我先有进步。自从佢走咗，睇唔到我做戏，咁我仲做嚟做咩？而且我本身唔系咁钟意做呢行，加上经济唔算有压力，咪当休息吓。」

