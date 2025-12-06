影帝赵震雄声明全文曝光！坦承未成年时「确有错误行为」 神剧《Signal信号》将何去何从

49岁韩国影帝赵震雄昨日（5日）被韩媒《Dispatch》爆料出道前曾卷入偷车、性侵、无牌驾驶等案件，高中二年级时曾以「加重强盗、强奸罪」接受刑事审判。消息传出后，震撼演艺圈。

赵震雄发出声明承认罪行

沉寂数小时之后，赵震雄所属的经理人公司Saram娱乐也发出声明承认罪行，但强烈驳斥所有性暴力相关指控，并止息不实传闻的扩散。

相关阅读：影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界

赵震雄坦承未成年时「确有错误行为」

Saram娱乐在声明中表示，赵震雄坦承在未成年时「确有错误行为」，并向粉丝和受害人士致上最大歉意，并对于过去的过错与成年后曾造成的担忧，都已深刻反省，并向所有因此受伤的人士及支持他的粉丝致上最真诚的歉意。此外，公司也强调赵震雄本人与性暴力相关指控「毫无关联」，力盼能借此澄清事实。赵震雄经理人公司的完整声明：

您好，这里是Saram娱乐公司。 关于赵震雄演员的相关报导，由于立场声明发布延迟造成担忧，我们深表歉意，以下为正式立场。 向演员本人确认后，证实他在未成年时期确有不当行为。 但这仅基于部分已确认的事实，距今已超过 30 年，要完全掌握当时的经过并不容易，相关法律程序也已结束，因此存在局限。 我们明确表示，这与性暴力相关的行为无关。 此外，演员在成年后也因判断不周而造成过人担心，对此他本人也非常沉重地接受并深刻反省。 对于因演员过去的过失而受到伤害及痛苦的所有人士，我们致上最真诚的歉意。 同时也向支持赵震雄演员的所有人士表示歉意，让大家失望了。 关于赵震雄以父亲的名字作为艺名，并非为了隐藏过去，而是源自他给自己的提醒与决心，希望成为更好的人。恳请大家能以宽容之心理解。 再次向大家致歉，因这次事件造成担忧，深感抱歉。

神剧《Signal信号》将何去何从

不过，赵震雄、李帝勋以及金憓秀主演享誉全亚洲的科幻推理神剧《Signal信号》，在3人以及原班制作团队好不容易挤出空档以及定稿剧本之后，相隔10年才好不容易开拍，日前已杀青，预计明年上半年推出，只是赵震雄突然陷入争议，让外界好奇该剧将何去何从。

相关阅读：61岁男星惊爆拍节目被性侵 遭壮汉压枱上：我的屁股被弄了 同事冷眼旁观 「过程」被播出极气愤