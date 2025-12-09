Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

火遮眼｜许学文与谷垣健治金像班底联手 首创5人死斗戏码｜名人杂志

影视圈
更新时间：22:15 2025-12-09 HKT
发布时间：22:15 2025-12-09 HKT

由《九龙城寨之围城》金像奖「最佳动作设计」谷垣健治执导，《树大招风》「最佳导演」许学文监制及编剧的《火遮眼》，无明星挂帅，纯以动作说话，这场疯狂武打盛宴安排于2026年公映。

许学文写《火遮眼》五人决战戏码震撼全球

许学文认为创新不只是招式，还有关系。一般剧本只写到「两个角色对打」、「三角关系对峙」，于是他写下一场五人决战的戏码，「五个人，三个派对。他们是甚么人？有何背景？当时是怎样的situation？剧情推进，众人的心情如何？谁先出手？谁保护谁？谁在回避冲突？这些要透过走位、出拳时机、视线交流来表达。」谷垣健治拍这场戏，就拍了18天，他补充︰「五个人物各有风格，例如这角色戴拳套，那人物拿剪刀等武器，我打你，你也打他；我和他一起打你，一会儿你和他打我，或者几个人扭打。」没有对白，透过动作画面呈现人物之间复杂的情感拉扯。

许学文写下《火遮眼》五人决战戏码，谷垣健治以动作代替说话，打到飞天。
许学文写下《火遮眼》五人决战戏码，谷垣健治以动作代替说话，打到飞天。
拳拳到肉真功夫《火遮眼》中的「三文治」打斗场面，热血沸腾。
拳拳到肉真功夫《火遮眼》中的「三文治」打斗场面，热血沸腾。
《火遮眼》云集各地武术高手演员包括谢苗（图）、林科灯（Joe Taslim）、黎唯（Brian Le）、雅彦·鲁伊安（Yayan Ruhian）及岩永丞威（Joey Iwanaga）等。
《火遮眼》云集各地武术高手演员包括谢苗（图）、林科灯（Joe Taslim）、黎唯（Brian Le）、雅彦·鲁伊安（Yayan Ruhian）及岩永丞威（Joey Iwanaga）等。
谷垣健治形容《火遮眼》是献给香港动作片的情书。
谷垣健治形容《火遮眼》是献给香港动作片的情书。

谷垣健治不谈传承

香港电影业不景气，谷垣健治在香港30年，由临记做到国际知名，见证兴衰。《火遮眼》的实战动作被形容为「港片精神的海外传承」，「我们的态度就是拼命去做。应该说我很抗拒传承这字眼。李小龙拍《精武门》、《猛龙过江》，洪金宝拍《败家仔》时，也没想到传承吧？他们一心要拍得好，就能带动工业蓬勃，就这样而已。」续说︰「有新武师入行，他们说是受《浪客剑心》影响，那是我13年前当动作导演的作品（他是《浪客剑心》的动作导演，把港式实战武打和日本剑术美学融合，居功至伟），就像我当年看《蛇形刁手》后决定入行一样，互相影响。」传承对他来说太伟大。

谷垣健治执导《火遮眼》，最辛苦是应付曼谷既热且湿的天气。
谷垣健治执导《火遮眼》，最辛苦是应付曼谷既热且湿的天气。
谷垣健治两夺金像奖「最佳动作设计」。
谷垣健治两夺金像奖「最佳动作设计」。
谷垣健治与导演郑保瑞在《九龙城寨之围城》拍摄现场。
谷垣健治与导演郑保瑞在《九龙城寨之围城》拍摄现场。
《树大招风》在金马奖夺「最佳剪接」及「最佳原创剧本」两奖，该片导演许学文（前排左）、监制杜琪峰（后排右三）与任贤齐（后排右二）等到火锅店出席慰劳宴。
《树大招风》在金马奖夺「最佳剪接」及「最佳原创剧本」两奖，该片导演许学文（前排左）、监制杜琪峰（后排右三）与任贤齐（后排右二）等到火锅店出席慰劳宴。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
5小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
6小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
8小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
6小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
4小时前
印尼雅加达一楝7层楼宇周二发生大火，消息指最少20人死亡。美联社
00:26
印尼雅加达大火增至最少22人死 疑无人机电池爆炸肇祸︱多图
即时国际
2小时前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
13小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
10小时前
有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入
即时中国
3小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
14小时前