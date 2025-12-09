火遮眼｜许学文与谷垣健治金像班底联手 首创5人死斗戏码｜名人杂志

由《九龙城寨之围城》金像奖「最佳动作设计」谷垣健治执导，《树大招风》「最佳导演」许学文监制及编剧的《火遮眼》，无明星挂帅，纯以动作说话，这场疯狂武打盛宴安排于2026年公映。

许学文写《火遮眼》五人决战戏码震撼全球

许学文认为创新不只是招式，还有关系。一般剧本只写到「两个角色对打」、「三角关系对峙」，于是他写下一场五人决战的戏码，「五个人，三个派对。他们是甚么人？有何背景？当时是怎样的situation？剧情推进，众人的心情如何？谁先出手？谁保护谁？谁在回避冲突？这些要透过走位、出拳时机、视线交流来表达。」谷垣健治拍这场戏，就拍了18天，他补充︰「五个人物各有风格，例如这角色戴拳套，那人物拿剪刀等武器，我打你，你也打他；我和他一起打你，一会儿你和他打我，或者几个人扭打。」没有对白，透过动作画面呈现人物之间复杂的情感拉扯。

许学文写下《火遮眼》五人决战戏码，谷垣健治以动作代替说话，打到飞天。

拳拳到肉真功夫《火遮眼》中的「三文治」打斗场面，热血沸腾。

《火遮眼》云集各地武术高手演员包括谢苗（图）、林科灯（Joe Taslim）、黎唯（Brian Le）、雅彦·鲁伊安（Yayan Ruhian）及岩永丞威（Joey Iwanaga）等。

谷垣健治形容《火遮眼》是献给香港动作片的情书。

谷垣健治不谈传承

香港电影业不景气，谷垣健治在香港30年，由临记做到国际知名，见证兴衰。《火遮眼》的实战动作被形容为「港片精神的海外传承」，「我们的态度就是拼命去做。应该说我很抗拒传承这字眼。李小龙拍《精武门》、《猛龙过江》，洪金宝拍《败家仔》时，也没想到传承吧？他们一心要拍得好，就能带动工业蓬勃，就这样而已。」续说︰「有新武师入行，他们说是受《浪客剑心》影响，那是我13年前当动作导演的作品（他是《浪客剑心》的动作导演，把港式实战武打和日本剑术美学融合，居功至伟），就像我当年看《蛇形刁手》后决定入行一样，互相影响。」传承对他来说太伟大。

谷垣健治执导《火遮眼》，最辛苦是应付曼谷既热且湿的天气。

谷垣健治两夺金像奖「最佳动作设计」。

谷垣健治与导演郑保瑞在《九龙城寨之围城》拍摄现场。

《树大招风》在金马奖夺「最佳剪接」及「最佳原创剧本」两奖，该片导演许学文（前排左）、监制杜琪峰（后排右三）与任贤齐（后排右二）等到火锅店出席慰劳宴。