《全民造星VI》决赛同日对撼《万千星辉颁奖典礼2025》 同移师澳门举行 ViuTV有天后撑场？

ViuTV的皇牌选秀节目《全民造星VI》总决赛将于1月4日举行，有指今届将移师澳门新濠影汇进行现场直播，并破天荒与TVB的《万千星辉颁奖典礼2025》同日（1月4日）正面交锋，令不少观众期待。《万千星辉颁奖典礼2025》方面今年继续在澳门上葡京综合渡假村举行，有多位实力派演员获提名，佘诗曼、宣萱、林保怡等好戏之人会否出席成为焦点，颁奖嘉宾阵容也受关注。而ViuTV方面，亦有指他们请来天后及韩团成员坐镇《全民造星VI》总决赛。

港韩女神加盟《全民造星VI》总决赛？

《全民造星》系列每届决赛的评判阵容都星光熠熠，从首届的周慧敏到第四届的李嘉欣，份量十足。有传媒报导指，ViuTV今年已成功力邀多年未在选秀节目露面的梁咏琪（Gigi）担任评判。更具吸引力的是，传闻将有另一位韩国一代女团成员加盟，组成港韩女神级评判团，必将掀起新一轮话题。

《全民造星VI》最新赛况

在昨晚（4日）播出的《全民造星VI》最新一集中，赛制迎来重大变革。由于B组在第三回合中落败需淘汰4人（54号Austin、25号Chester、Dixon及黄尚），而被淘汰的Chester和黄尚均为获胜队伍或表现优异的成员，引发了参赛者的不满。黄尚坦言感到愤怒，而Chester更无奈表示：「既然赢了也要我们走，那输赢已意义不大。」

随后，大会为平衡A、B两组实力，决定取消导师制，将30强参赛者合并并重新分成6组，每组5人，进行自选及指定项目对决。新赛制下，落败小组将有两位成员被淘汰，为战况增添了更多变数。本回合评判团包括卓韵芝、赵善恒@ToNick、Gareth.T、张蚊及陈考威。

《全民造星VI》小组对决

第四回合小组对决率先展开，由第5组（80号Harry Kwan、20号Winson、17号阿O、18号Kai Cheung、63号Teller）对阵第2组（32号毕佬、59号TUZERO、73号Yip、35号Michael、1号Jay Lam）。

第5组的组建过程充满戏剧性。队长Teller因被蜘蛛咬伤身体不适，一度缺席验收，导致团队表演被评为「似撞邪」、「完全理解唔到」，陷入低谷。然而，他们并未气馁，凭借Harry Kwan在两天内创作的全新原创歌曲《RISING》，在正式表演时脱胎换骨，演出令全场拍烂手掌。评判Gareth.T更对只得F级的Harry Kwan大加赞赏：「首歌系你整㗎嘛！我觉得几好，唔错嘅！」

第2组则选唱了YT（周殷廷）的歌曲《三生有幸》。导师Gin Lee一直记得组员毕佬是YT的忠实粉丝，特意安排YT录制影片为他们打气。毕佬看到偶像现身支持，感动得眼泛泪光，并深深感谢Gin Lee的用心。

《全民造星VI》最新战况？

《全民造星VI》将打造7人男团？

早前有传闻指，经理人花姐已钦点7位成员组成新男团，为MIRROR可能不会全员续约铺路，有指名单包括Dave、Bosco Kwan、Ian hannz、Gordon、三金、牛牛和Marcus。然而，大热门之一的21号牛牛，早前在比赛中因猜「包剪揼」落败而被淘汰，失去了晋身15强到韩国集训的机会，让不少观众大感惋惜。尽管他据传已在内定名单中，但这次淘汰无疑为成团之路增添了变数。

TVB颁奖礼2025提名名单星光熠熠？