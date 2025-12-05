Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS成员Jungkook与aespa成员Winter传热恋 疑用情侣款物品及「爱的纹身」泄蜜 公司回应似默认？

更新时间：15:08 2025-12-05
发布时间：15:08 2025-12-05

韩国天团防弹少年团（BTS）成员Jungkook（田柾国）出道以来传过多次绯闻，近日他又被传与女团aespa成员Winter拍拖，他的左手后手臂被发现有着与Winter同款的疑似「3只小狗」纹身。有网民还点出Jungkook和Winter有同款短裤、拖鞋、手链、耳机等多个物品，并指出二人相隔一天在无名指做了美甲，还有人表示Jungkook在服兵役期间，还曾去看过aespa演唱会，太多的巧合令传闻甚嚣尘上。

Jungkook与Winter所属公司未否认恋情

韩媒今日（5日）找来Jungkook所属的BigHit娱乐表示：「正在确认中。」后来再指「暂无立场」。随后Winter所属经理人公司SM娱乐亦称：「暂无立场」，双方都未有否认恋情，令网民感惊讶。

另外，Jungkook与Jimin结束兵役再次带队游山玩水全新旅游真人骚《Are You Sure?!》第2季刚于周三上架。

相关阅读：BTS全员力撑J-Hope韩国个唱 Jungkook就「亲日」帽子挨轰致歉

