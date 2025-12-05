《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」

TVB王牌处境剧《爱．回家之开心速递》自2017年开播以来，至今已播出近2700集，成为香港电视史上最长篇单部具有连贯剧情的处境剧。不过近期剧中演员多次出现变动，昨日（4日）再有演员宣布离巢，不再「爱回家」。

秦启维宣布离开了效力十年的TVB

前亚视艺人秦启维在2015年转投TVB继续做艺人，近年因为《爱·回家之开心速递》饰演速龙司机「细力」而入屋，近年亦有参与不少剧集的演出，在台庆剧《新闻女王2》中饰演「二奶台」的总监Ben。但昨晚秦启维在IG贴上多张相片，宣布离开了效力十年的TVB。

相关阅读：51岁秦启维断崖式衰老童颜不再？白须Look多眼纹似老了十岁 曾效力亚视与性感女神是演艺同学

秦启维10年间在TVB拍过逾60套剧

秦启维昨晚在IG发文宣布离巢：「喺TVB呢10年，拍过60几部电视剧，系一件非常之难得同埋开心嘅事情，尤其是对于一个咁钟意演戏嘅人嚟讲系非常之有梦想嘅事，当中有《杂警奇兵》嘅细摩sir ，《木棘证人》嘅人钟正英，当然有唔少得嘅就系《爱·回家之开心速递》细力呢个角色，系真真正正俾我感受到入屋嘅感觉，所以就算无论你第时喺街见到我叫维维，抑或嘅细力，我都会好开心。喺呢度除咗要多谢一班给我机会嘅监制，张志明，林建祥，吴冠宇，梁耀坚，钟澍佳先生给予我嘅机会喺度。」

秦启维要特别多谢刘丹

秦启维还要特别多谢一个人：「特别多谢丹爷（刘丹），呢八年同你开工，除咗喺你身上学到演技同专业之外，亦都好感恩你每次开工都会叫我去canteen食饭或者饮咖啡，可能你知道艺员呢份工作唔系咁多收入，成日未食完饭就找咗数，亦都喺呢度要多谢咁多位合作嘅TVB台前幕后工作人员，系你哋俾咗机会我拍咗咁多戏，亦都感谢TVB嘅栽培，希望嚟紧可以系多啲唔同嘅平台出现，我喜欢嘅舞台剧，抑或系我未试过嘅电台工作我相信只要我keep住对演戏嘅热诚，同埋努力，相信未来一定有好嘅发展 。」

相关阅读：「陈法拉」加入《爱回家》 取代「食屎陈师奶」情挑陈先生？孙慧莲自认一粒尘：冇任何抱怨

秦启维演艺出身与朱茵是同班同学

演艺出身的秦启维一直爱演戏，当年与朱茵是同班同学。毕业后，秦启维分别到TVB及亚视面试，秦启维加入亚视后，却被安排做儿童节目主持，后来才有被安排拍摄《再见艳阳天》、《我来自潮州》等，秦启维在亚视服务达22年，因亚视不获续牌而离开，期间试过创业推出「A记」免费电视网络频道，不过在开台礼的采访通告，却以亚视政总前扭箩跳舞、掟寿包、误报死讯、欠薪等事实作招徕，狂数亚视五宗罪，辣㷫亚视，结果秦启维爆喊向亚视道歉。其后转投TVB，最初担任TVB娱乐新闻台外景采访记者，接着才开始参与剧集拍摄。