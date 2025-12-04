Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

五月天阿信惊喜加入与F3组「M1+F3」 F4合体突生巨变朱孝天疑泄密遭踢走

更新时间：20:45 2025-12-04 HKT
发布时间：20:45 2025-12-04 HKT

昔日凭台湾偶像剧《流星花园》风靡亚洲的男团F4，虽已解散多年，但早前难得世纪合体，为天团五月天演唱会担任嘉宾，更宣布即将回归推出新作并启动巡演，令粉丝期待。然而，近日传出合体计划生变，成员朱孝天疑因在直播中提前爆出合体计划，被指「不受控制」而遭剔除，无缘参与本月于上海举行的首站演出，仅由言承旭、周渝民、吴建豪以「F3」形式登台。

近日网路流出的《F☆FOREVER恒星之城巡回演唱会》海报与批文，进一步显示演出名单除F3外，竟惊喜出现五月天主唱阿信的名字。据了解，此次F3回归的新作及巡演，原本即由阿信担任制作人，他亦将于演唱会中与F3同台演出。此「M1＋F3」的全新组合引发粉丝热议，惊喜不已。对此，主办单位「相信音乐」已证实阿信将现身上海首站，并表示：「四人会合唱新歌，请大家拭目以待！」

