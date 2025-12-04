Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》丁子田挺孕肚罕晒全家福父母样貌冻龄 嫁贵公子婚后定居上海生活无忧

影视圈
更新时间：23:00 2025-12-04 HKT
发布时间：23:00 2025-12-04 HKT

2018年港姐季军丁子田（Sara）2020年离巢TVB后，翌年宣布与富二代国行集团太子爷吴杰龙（Paul）订婚，二人于2023年在意大利佛罗伦斯举行童话式婚礼，今年6月报喜已怀孕，即将荣升人母。丁子田日前在社交网分享与家人的温馨合照，其父母的罕露面，引起网民关注。

丁子田两母女似姊妹

丁子田日前在IG分享与家人的合照留言：「Happy Thanksgiving」。见到父母坐在一起，腹大便便的丁子田则与老公企在两老身后，丁子田搭轻轻搭住妈妈的肩膊，一家人过感恩节画面温馨。丁子田的母亲保养得宜又有气质，与女儿丁子田十分似样，靠在一起如两姊妹一样。

31岁的丁子田在美国芝加哥长大，毕业于美国密歇根大学，主修生物心理学、副修认知科学和神经生物学，有两年两年任职药剂顾问的经验。丁子田获张坚庭提名参选2018年港姐获季军，当选后曾留在TVB发展两年，在明珠台担任《股市直击》主播外，亦曾加入处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「Terry」李伟健女友，但因广东话不灵光，最终在2020年约满离巢。

丁子田夫妇移居上海生活

丁子田于2021年晒出巨型钻戒宣布婚讯，另一半吴杰龙被爆是富家公子，有指吴父将BURBERRY、FENDI等高级品牌引入内地市场，吴杰龙被内媒冠以「香港顶级时尚富豪家族的贵公子」称号。丁子田婚后与老公移居上海生活，并在当地地产公司担任物业顾问。

