Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港姐亚军吴婉芳老爷胡宝星离世享寿佰龄  家属遵其遗愿已低调出殡

影视圈
更新时间：18:30 2025-12-04 HKT
发布时间：18:30 2025-12-04 HKT

前港姐亚军吴婉芳的家翁、著名慈善家及律师胡宝星，于2025年11月21日凌晨在养和医院离世，积闰享寿佰龄。胡家已于报章刊登讣闻，并表示已遵照其遗愿，低调完成殓葬仪式。

胡宝星法律界翘楚

胡宝星是「胡关李罗律师行」的创办人之一，为香港法律界备受尊崇的前辈。他早年赴英留学，取得伦敦大学国王学院法学学士、院士及博士等学位，并于1959年获得英国律师公会律师资格及优异奖状。除了在法律界的卓越成就，胡宝星亦是一位热心的慈善家和教育家，并曾于六、七十年代担任市政局民选议员。

相关阅读：吴婉芳百亿新抱进驻小红书 跟「霍英东最美千金」汉服回乡寻根 竟因一事引网民吐槽？

胡宝星马场巨人

胡家由「喜莲牌」电发产品起家，因此胡宝星名下的马匹均以「喜莲」命名，在马场上叱咤风云。其中，「喜莲之星」与「喜莲福星」分别于1993年及2008年勇夺《香港打吡大赛》冠军，而「喜莲之星」更荣膺1993年的「香港马王」。「喜莲精神」则在2002年杜拜司马经典赛中获得亚军，战绩彪炳。

吴婉芳淡出后成贤内助

胡宝星与妻子胡方雪芳育有四子一女，二子胡家骅的妻子便是1986年的港姐亚军吴婉芳。吴婉芳自1993年嫁入胡家后，便淡出娱乐圈，专心相夫教子。她与家翁胡宝星的感情非常深厚，协助打理家族的日本餐厅生意。胡宝星生前与太太胡方雪芳恩爱逾恒，胡太曾透露夫妻相处之道在于「男扮聋、女扮哑」，成为一时佳话。

相关阅读：前港姐吴婉芳2万呎8层独立屋曝光 囝囝意外泄屋内宽敞空间 大宅曾获国际奖

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
8小时前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
4小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
10小时前
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
11小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
2025-12-03 18:04 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
马鞍山新港城。资料图片
珍惜生命｜马鞍山新港城情困妇堕楼 当场不治
突发
6小时前
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
社会
20分钟前