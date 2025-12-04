前港姐亚军吴婉芳老爷胡宝星离世享寿佰龄  家属遵其遗愿已低调出殡

前港姐亚军吴婉芳的家翁、著名慈善家及律师胡宝星，于2025年11月21日凌晨在养和医院离世，积闰享寿佰龄。胡家已于报章刊登讣闻，并表示已遵照其遗愿，低调完成殓葬仪式。

胡宝星法律界翘楚

胡宝星是「胡关李罗律师行」的创办人之一，为香港法律界备受尊崇的前辈。他早年赴英留学，取得伦敦大学国王学院法学学士、院士及博士等学位，并于1959年获得英国律师公会律师资格及优异奖状。除了在法律界的卓越成就，胡宝星亦是一位热心的慈善家和教育家，并曾于六、七十年代担任市政局民选议员。

胡宝星马场巨人

胡家由「喜莲牌」电发产品起家，因此胡宝星名下的马匹均以「喜莲」命名，在马场上叱咤风云。其中，「喜莲之星」与「喜莲福星」分别于1993年及2008年勇夺《香港打吡大赛》冠军，而「喜莲之星」更荣膺1993年的「香港马王」。「喜莲精神」则在2002年杜拜司马经典赛中获得亚军，战绩彪炳。

吴婉芳淡出后成贤内助

胡宝星与妻子胡方雪芳育有四子一女，二子胡家骅的妻子便是1986年的港姐亚军吴婉芳。吴婉芳自1993年嫁入胡家后，便淡出娱乐圈，专心相夫教子。她与家翁胡宝星的感情非常深厚，协助打理家族的日本餐厅生意。胡宝星生前与太太胡方雪芳恩爱逾恒，胡太曾透露夫妻相处之道在于「男扮聋、女扮哑」，成为一时佳话。

