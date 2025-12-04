里安纳度再夺影帝 《一战再战》得5奖成美国国家评论学会大赢家 Rose Byrne凭《If I Had Legs I’d Kick You》封后
美国国家评论学会周三公布得奖名单，里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）主演的《一战再战》继纽约影评人协会及葛咸奖后，再封最佳电影，并再摘下最佳导演（保罗汤玛士安德逊，Paul Thomas Anderson）、影帝（里安纳度）、男配角（班尼斯奥迪多路，Benicio Del Toro）及最佳突破表现（Chase Infiniti）等5奖成大赢家。
《魔法坏女巫：第二章》成推介电影之一
影后由《If I Had Legs I’d Kick You》Rose Byrne，她继勇夺柏林影展及纽约影评人协会后再封后。《Sentimental Value》Inga Ibsdotter Lilleas捧走最佳女配角，最佳原创剧本落入《罪人们》Ryan Coogler手中，此片再斩获最佳摄影，最佳国际电影由《纯属伊朗意外》获得。另外，十大推介电影有《F1电影》、《阿凡达：火与烬》、《科学怪人》、《Jay Kelly》、《Marty Supreme》、《Rental Family》、《罪人们》、《魔法坏女巫：第二章》、《Train Dreams》及《神探白朗：唤醒亡魂》。
