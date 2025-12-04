古明华转战内地变饮食大亨 港式茶餐厅升级变呢种食肆 曾不眠不休直踩50个钟挨出重病：连呼吸都痛

61岁古明华在2020年离开效力26年的TVB后到内地发展，当时他曾经过直播带货与及商演，其后索性转型进军饮食业，在江门开设两店后，又再在台山桂水村开平民食店「世斯茶档」，以港式茶餐厅模式营运，古明华亲自落场打点，成为不少到内地发展的艺人聚脚点。

古明华茶餐厅升级变大排档

近日古明华再下一城，将「世斯茶档」升级变成大排档「蒸打细蒜」，经过近两个月的装修后，早前终于成功开业，主打成「让你一菜倾心的小店。」

古明华转战饮食业后「重生」

古明华离巢后，曾有一段时间直播带货，其后在江门开港式茶餐厅，推广港式美食，为宣传食店，他不单以「生招牌」落手落脚摆摊卖烧卖鱼蛋，又会与员工为客人跳舞兼唱歌，甚至加入会员制，折扣优惠等等，;;尽力吸引食客注意及光顾。古明华亦努力拍片做宣传，不少到内地发展，又或者到内地工作的艺人「探店」，成为艺人聚脚店，在网上的关注度相对地提高。古明华曾表示转战饮食业后，他的事业似乎得到「重生」：「我喺江门遇到好多人同事，玩吓抖音做吓直播，又拍吓剧，到而家我有自己嘅茶餐厅，眨吓眼我都50几岁，我相信一样嘢就系，梦想可能会迟到，但系一定唔会缺席。」

古明华曾因胆痛令他痛不欲生

古明华的太太Terri曾遇上车祸，导致行动不便，无法再以跳舞工作为生，加上女儿10岁时又确诊患上「肾小球炎」，每月的医疗费逾万元。古明华当时为养活全家，他自荐加入TVB配音组，同时兼顾演戏及配音工作，曾试过不眠不休直踩50个钟，结果令本身有糖尿病的古明华挨出了病，试过因肺结核住院3个月，其后又曾因胆痛令他痛不欲生，就连呼吸也觉得痛，一度出现轻生念头，他曾说：「呢个病最深感受并唔系自己能唔能够继续生活，而系你要好实在、好开心咁热爱你嘅生命、身边嘅人，唔好只专注喺痛苦或难题之上，呢啲系人生必须面对，只不过睇你同咩人去经历，即系无论我拎奖又好、病又好，都同家人一齐 ，呢个先系最重要。」古明华往后明白健康比甚么都重要，于是约满TVB后移居内地转战饮食业，减少幕前工作以平衡健康与生计。

