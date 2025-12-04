「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦

现年42岁的TVB资深绿叶梁珈咏（Mikako），入行25年来多数饰演绿叶角色，因而有「TVB御用师奶」之称。虽然在圈中多被暱称为「大头妹」，但她最近的一张照片却让所有人都对她刮目相看。近日有网民在餐厅偶遇梁珈咏，并将照片分享至小红书，相中的她脱胎换骨，气质与颜值均达到新高，美貌惊艳众人，甚至有网民一度将她误认为视后林夏薇！

梁珈咏颜值不输不少花旦

从网上流传的照片可见，梁珈咏的容貌与昔日在电视萤幕上的「师奶」形象截然不同。她散发著优雅的气质，五官精致，皮肤白皙，完全不输TVB线上的一线花旦。照片曝光后，立即引发网民热议。许多人纷纷留言大赞：「原来她这么漂亮」、「有颜值又有演技，希望TVB能给她更多机会」、「第一眼真的以为是林夏薇，气质太好了」。

相关阅读：TVB御用师奶梁珈咏演过百次路人被形容「印象模糊」 台上爆喊：我入行22年啦

梁珈咏早前于旺角摆档维持生计

梁珈咏自2003年TVB艺员训练班毕业后，参演了近百部剧集，包括《同事三分亲》、《师父·明白了》、《真相》及《On Call 36小时》等。然而，能让观众留下深刻印象的角色并不多，对上一部播出的作品已是2023年的《宠爱Pet Pet》。为了维持生计，梁珈咏早前被好友苏恩磁透露，在旺角朗豪坊摆设名为「M.I.K」的摊档，售卖自己设计的精品及开运配饰。从照片中可见，她亲力亲为，用心经营著自己的小生意。

梁珈咏坚持追梦

演艺事业发展平平，梁珈咏曾在2022年参加TVB的《全能司仪选拔大赛》时，被幕后人员直言「印象模糊」、「年纪有点大」，让她在镜头前忍不住哽咽。但她当时一番关于坚持梦想的真情告白，感动了在场所有人。她当时含泪说道：「我们拍戏机会未必特别多，我们可能就是在等那一个机会。如果我不再坚持，其实我来不到这里。」这份对演艺事业的热爱与执著，令人动容。

相关阅读：42岁TVB御用师奶旺角商场摆档卖精品 年半冇新剧 入行25年被形容印象模糊：我仲坚持紧