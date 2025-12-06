狙击蝴蝶线上看｜陈妍希周柯宇上演姊弟恋 即睇分集剧情＋追剧日历＋5大看点懒人包

《狙击蝴蝶》改编至七宝酥同名小说，由陈妍希和周柯宇领衔主演，共有30集，讲述岑矜遭遇丈夫背叛，在李雾的陪伴下走出离婚困境，他对岑矜心生爱意。六年后，二人重逢。在李雾的勇敢追求下，岑矜选择真实回应他的爱。本文为大家整理了《狙击蝴蝶》的分集剧情、角色简介、追剧日历及五大必看亮点。

岑矜（陈妍希 饰）遭遇丈夫背叛，人生陷入低谷，她接到曾资助过的乡村少年李雾（周柯宇 饰）的求助电话，并将他接到海市念书，在李雾的陪伴下她走出困境。进入大学的李雾发觉自己对岑矜的感情，但她并没有回应，李雾伤心之下远走他乡。六年后，二人因工作关系重逢。在李雾的追求下，岑矜选择回应他的爱。

《狙击蝴蝶》由陈妍希以及周柯宇领衔主演。

返回目录

腾讯会员每日18：00更新2集，首日更新3集，SVIP每个更新日提前多看1集。

《狙击蝴蝶》在腾讯播出。

返回目录

陈妍希 饰 岑矜

岑矜被丈夫背叛，人生陷入低谷，在李雾的陪伴下，渐渐走出阴影，重新出发。

陈妍希饰演岑矜。

周柯宇 饰 李雾

李雾被姑父强逼退学打工，无法参加高考，他向岑矜求救，最后在相处中对对方心动。

周柯宇饰演李雾。

返回目录

第1－2集：李雾向岑矜求助

岑矜与李雾因公事重逢，他处处为难对方但内心仍放不下。回到2016年，岑矜与老公吴复闹离婚，李雾向资助人岑矜求救，争取高考机会，她将对方带回城市照顾，并用3万从他姑父手中带走。岑矜因离婚和李雾与父母争吵，她将对方带回家暂住并安排复读，李雾处处小心谨慎。岑矜在楼下撞见老公与其他女性约会。

返回目录

1. 陈妍希、周柯宇相差19岁 极具CP感

陈妍希1983年出世并在2006年正式签约出道，2011年凭《那些年，我们一起追的女孩》中的「沈佳宜」一角走红并获封「初恋女神」，她与周柯宇虽有19岁的年龄差，但陈妍希的「童颜」令她看起来十分「显细」，与周柯宇这对「姐弟」十分有CP感，观众并不会出戏。

陈妍希和周柯宇极具CP感！

2. 陈妍希、周柯宇花式宣传超吸睛

陈妍希和周柯宇可谓对《狙击蝴蝶》这套作品十分重视，他们先后拍下令人多套劲爆的宣传照，包括扯领带吻、隔窗吻等等，令不少CP粉狂欢。除此之外，二人更为剧集合唱片尾曲《早安 晚安》，甜度爆表。而OST亦邀得天后级歌手A-Lin（黄丽玲）献唱主题曲《某种可能》。

陈妍希、周柯宇合唱《早安 晚安》。

3. 陈妍希与前夫陈晓打对台

陈妍希与陈晓在今年2月官宣离婚，结束近9年的婚姻，二人各行各路为事业拼搏。在11月25日，由陈晓和孙千领衔主演的《大生意人》开播，成为央八史上最快收视破3的电视剧，收视与口碑双爆发。而《狙击蝴蝶》在12月4日起播出，令观众十分好奇二人「打对台」，会鹿死谁手。

陈晓主演的《大生意人》口碑丰收。

4. 《想见你》黄天仁执导

《狙击蝴蝶》由黄天仁以及俞波执导。黄天仁曾执导多套爆剧，包括《想见你》以及与俞波齐齐执导的《在暴雪时分》，可见二人曾有合作的经验，令观众十分期待二人默契的配合，以镜头语言去带出演员的细腻表演。

5. 陈小纭、谢兴阳有份参演

《狙击蝴蝶》的配角团队亦同样出彩，曾参演《斛珠夫人》、《大奉打更人》等爆剧的陈小纭，其细腻并具爆发力的演技获观众的认同，她在《狙击蝴蝶》中出演春畅一角，令公众期待她的演绎。除此之外，新生代演员谢兴阳亦有份参演，其演技亦令观众有惊喜！

陈小纭有份参演《狙击蝴蝶》。