杀手#4｜魏浚笙首演主角做曳仔 不敢奢望电影奖项 时刻担心被淘汰｜专访

现年27岁的魏浚笙（Jeffrey）凭混血外貌被封为「翻版陈冠希」。分别是陈冠希有股邪气，更高大的Jeffrey笑起来则带傻气。「乖仔版陈冠希」入行5年多，常常担心被残酷的娱乐圈淘汰，在担正处男电影《杀手#4》中他粗口横飞、扯烟，不苟言笑，收钱杀人，一反常态，就系怕观众睇到闷。撰文︰李志宏、摄影︰朱伟彦、场地︰The Black Hall

魏浚笙无所谓心态闯娱乐圈

当演员，随时有试镜机会，Jeffrey忆起为《杀手#4》试镜3次，不停被导演梁居英等人「问戏」︰「你觉得角色为何这样做？」、「若换个情景，你会怎样演？」之类，考演员的应变能力和洞察力。Jeffrey表示︰「能够得到角色当然好，同时我早就抱住失去机会都无所谓的心态。」时刻担心被娱乐圈淘汰的他，安慰自己，「每次试镜都有东西学到：可能今次某个位太紧张？那下次试镜前要好好消化剧本，训练自己淡定一点。」Jeffrey与导演谈到杀手「4号」的个性，对方提到生活化，为了得到角色，「我戴口罩去逛街，留意途人特质。」睇人讲粗口，看人抽烟的动静；为了说服电影组，他在试镜期间减重、操肌，欲搣甩偶像派的帅气，呈现人物冷酷一面，「当时体重大概74kg，减了约8kg，样子有点残。」戏中他动作连场，《杀神John Wick》般的枪战、东洋刀对决，大战相扑手，从不觉得自己靓仔的他，期望令观众刮目相看。

魏浚笙首任电影主角，有完整剧本，他为之振奋。

《杀手#4》呈现风格化动作场面。

魏浚笙形容《杀手#4》中的自己「样残」。

《杀手#4》有许多魏浚笙特写镜头。

魏浚笙戒急进

Jeffrey表示至今所饰演的角色十个也未到，甚至还不算是配角。首次担任《杀手#4》主角，有完整剧本，他喜形于色，解析「4号」由只听指令的杀人机器，到反扑杀手组织的转变，「他是『明知不可为而为之』，明知结果是输，为了正义而挺身而出，拼命去做。」续说︰「演绎这个人物，把我认真、沉稳的一面放大了。以前我工作上好急进，根本没有思考空间，现在会停一停，想一想，我才知道自己在演甚么，在做甚么，说了甚么。」《杀手#4》入围台湾金马奖多项提名，增加Jeffrey亮相金像奖（「最佳新演员」不符资格）、香港电影评论学会等的机会，但他又是一副无所谓心态，「期望太高，失望越大！我心态是：『有就有，没有就没有』。」问他有野心吗？他反问野心是甚么，「是指拼劲？」

魏浚笙抱「无所谓」心态闯娱乐圈。

魏浚笙（右二）参加ViuTV真人骚《调教你男友》，靠反差萌为人熟悉。

魏浚笙是多元艺人，去年夺「叱咤」生力军男歌手金奖，森美帮手攞猫纸谢词。

魏浚笙想拍爱情片

除了动作电影，Jeffrey也想拍爱情片，「香港好少令人刻骨铭心的爱情片。韩国、台湾有，外国更加多不胜数；『我爱你』、『我挂住你』普遍香港人不轻易宣之于口。」他是《真的恋爱了》（Love Actually）死忠，「最深刻一定是Keira Knightley、Andrew Clutterbuck那一段，To me, you are perfect！」Jeffrey的另一半陈芷欣（Evelyn）既是女友又是经理人，公私分明，拍拖逾十年，有结婚计划，他明言有惊喜给对方。

魏浚笙与陈芷欣感情稳定。

魏浚笙卖样，在贺岁片《饭戏攻心2》透点演人气偶像。

魏浚笙拍剧集《I SWIM》卖身形。

魏浚笙参与综艺节目《胶战》系列，与吕爵安都是玩得之人。