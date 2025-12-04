73岁「一代佳人」汤兰花超冻龄近照曝光 曾失婚兼为夫还债登台 传被骗去毕生积蓄

台湾歌手兼演员汤兰花活跃于80年代，当年凭电影《负心的人》成名时只有18岁，之后演出的电视剧《一代佳人》同样创下口碑。73岁的汤兰花近日被网民曝光新相，见到气息相当好，脸上皱纹不多，看起来只是50岁出头。汤兰花日前接受台媒访问时，更大方分享维持冻龄美貌与健康体态的养生之道，引起网民热议。

汤兰花平易近人

网民日前在IG分享与汤兰花的合照，大赞对方平易近人：「今天很开心再见汤兰花小姐，她依然优雅美丽，果然是一代佳人，她问我你有看过我演的戏吗？我说我看过杨贵妃传奇、一代佳人，让她开心又惊讶，不过我觉得她真是保养有方，我想应该就是她平易近人开朗活泼的个性吧。 开心的一天」。

汤兰花淡出娱乐圈多年，优雅气质依旧不减。近期汤兰花透露保养秘诀，坦言「非常怕针、不喜欢侵入性疗程」，因此从不考虑侵入性的医美疗程，数十年如一日，坚持以最自然、基本的方式保养。汤兰花提醒要从年轻时就要保养，随住年纪增长，每日的早晚都要做「由下往上」的按摩，有效拉提脸部线条。汤兰花在饮食方面亦较清淡，对身体无益的食物就应该节制。

汤兰花17岁参加歌唱比赛夺冠

来自阿里山邹族、原名优路拿纳．丹妮芙的汤兰花，17岁时参加台视第二届歌唱比赛夺冠，在25岁时放弃如日方中的事业，于1976年与拍拖7年的男友应家东结婚，诞下一儿，并退出幕前。但汤兰花因丈夫欠债，婚后一度为还债复出登台，最终与应家东于1982年离婚。

汤兰花复出后成功翻身，获不少机会，却有传因遇人不淑，被好友骗去毕生积蓄。汤兰花其后放弃幕前事业，转行做直销，跃升为传销界的蓝钻级名人。不过汤兰花惨遭贴身助手背叛，将其下线带走，令汤兰花深受打击。

