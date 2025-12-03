Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

54岁林熙蕾「旧爱」豪宅曝光 巨型衣帽间霸占3间房 网民叹：大过我成间屋

影视圈
更新时间：16:00 2025-12-03 HKT
发布时间：16:00 2025-12-03 HKT

有「第一男模」之称的内地演员兼模特儿胡兵，曾与台湾女星林熙蕾传绯闻。胡兵高大有型，虽然已经54岁，但工作邀约不绝。最近胡兵在小红书公开其衣帽间，大量的服饰占据三间房，数量之多震惊不少网民。

胡兵储衫长达37年

胡兵在小红书留言：「带你们看37年模特儿的衣帽间，热爱是很酷的事。从1988年，毛戈平老师给我画了第一个妆开始，开启了我的模特生涯，不知不觉已经37年了，每件衣服都是一个故事章节，一辈子专注去做一件事，真的是件很酷的事情 #男人的衣柜」。

相关阅读：披荆斩棘3丨「哥哥」靓表逐个数！52岁胡兵3款名表共值近70万 郑嘉颖被比下去？

影片中见到胡兵带网民游近其三个衣帽间，衣服分门别类又分颜色，摆放整齐，只是胡兵的衣服太多，其中有几行窄到行过时会扫到衫裤。胡兵的鞋架占据一面墙，目测单是皮鞋已有过百双，至于包包则用上防尘袋包起，非常细心。不少网民好奇胡兵储衫问题：「划重点：37年可以穿同一个size的衣服」、「怎么避免时间久了衣服落灰？」、「他的衣帽间比我家还大」等。

胡兵曾是赛艇运动员

胡兵入娱乐圈前，曾是一名赛艇运动员，可惜因有腰伤而退役，其后转型为模特儿，胡兵之后向演员、歌手、主持界发展。胡兵于2003年凭台剧《粉红女郎》走红，曾来港发展，1995年TVB版电视剧《神雕侠侣》在内地发行的主题曲《归去来》，由胡兵与希莉娜依合唱。胡兵于1998年开始推出唱片，更多度举行演唱会，展现多才多艺一面。

相关阅读： 胡兵持多张酒店白金卡    自认达人：批评才会令他们进步

