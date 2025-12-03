Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Miley Cyrus姊弟恋修成正果 宣示主权晒估值逾300万订婚钻戒

影视圈
更新时间：15:15 2025-12-03 HKT
发布时间：15:15 2025-12-03 HKT

美国流行乐天后Miley Cyrus与摇滚乐队Liily鼓手Maxx Morando的姊弟恋修成正果，据多间媒体报道，二人经已订婚。为《阿凡达：火与烬》唱主题曲的Miley，日前与Maxx出席该片洛杉矶首映礼时，其左手无名指上戴上巨钻黄金戒指，早引发订婚传闻。

Miley Cyrus借为《阿凡达：火与烬》示爱

在首映礼后仅数小时，Maxx的父亲Dan Morando发文祝贺儿子和Miley，并发布了小俩口和一众家人朋友在寿司店庆祝的图辑，当中更有Miley那枚订婚钻戒的大特写照片。看着两人在亲友祝福下双双笑到露晒齿的模样，的确颇有夫妻相。至于Miley亦在订婚消息传出后不久，就上载了与Maxx出席首映礼的靓相，配文中写到「Baby, when we dream we dream as one（宝贝，当我们做梦时，我们如梦境交融）」，借《火与烬》主题曲歌名《Dream As One》向Maxx示爱，疑似默认订婚。而代表珠宝设计师Jacquie Aiche的公关公司Francesca Consulting亦证实，Miley的订婚戒指是由Jacquie设计及制造。这枚戒指由14K金制成厚实的指环，并镶嵌了一颗枕形切割钻石，估计价值30万至45万美元（约234万至351万港元）。早在上月中就有媒体拍到Miley手上戴着这枚戒指。上月23日，Miley庆祝其33岁生日时亦戴着这枚钻戒。

33岁的Miley与27岁的Maxx从2021年开始拍拖，Miley前年接受英国版《Vogue》访问时透露，他们于几年前的夏天在朋友安排下的盲约中认识。2021年11月，他们一起出席时装骚并公开恋情。Miley之前与「雷神弟」里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）有过短暂婚姻，两人于2018年12月结婚，翌年8月分居并申请离婚，终在2020年2月完成离婚手续。之后里安与名模Gabriella Brooks拍拖，并于今年9月宣布订婚。

 

