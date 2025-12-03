蔡少芬（Ada）与张晋（Max）结婚17年，育有两女一子，是圈中的模范夫妻。早前蔡少芬夫妇曾带仔女去主题公园庆祝细仔6岁生日，近日又有网民在商场偶遇蔡少芬一家，二女张信儿的样儿，更引发网民热烈讨论。

蔡少芬一家五口超贴地

蔡少芬近年在内地发展得有声有色，吸金力惊人，但一家人的生活低调。网民当日所见，蔡少芬穿上抢眼的粉红色运动装束示人，活力十足，完全不似生过三个小朋友。张晋则贯彻其「爱妻号」本色，甘愿做「阿四」为妻儿拎住一抽二掕，场面温馨。

照片中见到6岁的囝囝张乐儿穿上父子装，活泼好动。而14岁的大女张楚儿及12岁的二女张信儿，则遗传妈妈的高䠷身材，拥有一双大长腿。其中二女张信儿的五官精致，眉宇间与妈妈蔡少芬极为相似，网民纷纷惊叹：「简直是年轻版的蔡少芬」、「完美继承了妈妈的优良基因」。

蔡少芬返「娘家」拍重头剧

网民贴出在商场等䢂时的照片，兴奋透露见到蔡少芬一家五口：「同一个商场，同一家餐厅，同一部电梯偶遇，颜值很高的一家人。」蔡少芬最近重返「娘家」TVB，为重头剧《风华背后》拍摄。

