移英前TVB男星16岁仔撞样马贯东 曾做童星改变造型后颜值飙升 侧脸劲有星味？

现年54岁的TVB娱乐新闻台前主播林子博，2020年经历丧妻之痛后，翌年带着女儿林咏渝和儿子林卓楠移居英国曼城过新生活，更父兼母职照顾子女的起居饮食，他还不时在社交平台分享与子女在当地的生活日常。已移英生活的林子博，昨日（2日）在IG分享儿子剪头发后的造型照，网民表示劲似曾获TVB颁奖礼「飞跃进步男艺员」奖的马贯东。

林子博赞儿子长发有型

不经不觉林子博的19岁女儿林咏渝已长大成人，而儿子林卓楠今年亦已16岁了，近年还留有一头充满麻甩味及肩卷长发，看起来比较成熟。昨日林子博就上载了一张把儿子剪发前后的照片并在一起，并留言写道：「终于去剪头发，终于似返个年轻人。」并注明：「好似两个人咁」不少网民留言赞型仔：「好型！」、「短头发精神好多，short hair 好！」、「Wow, nice hair cut」不过，爸爸林子博就直言儿子长发比较型仔：「我觉得长头发型啲」但亦有网民认为他儿子长短发都一样靓仔，甚至指短发的林卓楠跟曾于《万千星辉颁奖典礼2023》夺得「飞跃进步男艺员」奖的马贯东撞样。

林子博丧妻移英曾感辛苦

林子博于2003年与圈外女友董燕君（Shirley）结婚，并先后诞下一对子女，一家四口幸福美满。但在2019年林子博与TVB不再续约，而其太太亦于2020年因癌症逝世，带着一对子女移居英国生活。林子博曾接受访问时表示，初到英国生活时因要重新适应，而感到好辛苦，有时会对住亡妻的照片哭泣，但哭完就没事了。近年一家三口在英国生活已安顿好，他更开设YouTube频道转型成为KOL，不时访问圈中人，引来不少网民关注。

