Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

女星曝光豪门育儿法养出高质囡囡 被嘲「生仔机器」咁回应？ 成大亨新抱深受夫家疼锡

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-03 HKT
发布时间：11:00 2025-12-03 HKT

台湾女星郭碧婷为影坛大亨向华强与太太陈岚（向太）的儿子向佐诞下一对仔女，深得老爷奶奶欢心，向太曾豪言赠几块地予郭碧婷起屋。近日郭碧婷亮相内地综艺节目时，爆出女儿在幼稚园遭到同学孤立，意外揭开郭碧婷对女儿的教育问题。

郭碧婷为女儿忧心

郭碧婷在节目中透露，女儿在幼稚园有个很要好的女同学，有一天对方却突然不理女儿，让郭碧婷感到被孤立。郭碧婷察觉到女儿的处境后心急如焚，立刻向老师了解情况。发现原来女儿和班上一位男同学玩得很好，而男同学刚好是疏远女儿的女同学心仪对象，小女孩因为「呷醋」，而不理郭碧婷女儿。

相关阅读：向佐被阿妈狂踩冇才能！家产分配细节大公开 父母宁卖公司拒让子继承 连物业都冇份？

郭碧婷得知真相后，担心女儿心里受委屈，打算安慰女儿，没料到女儿的反应，却出乎郭碧婷的意料。郭碧婷的女儿不但没有难过，反而一脸不在乎地反问：「不理就不理，自己能找别人玩，忙着玩耍根本顾不上难过！」

郭碧婷女儿霸气回应

郭碧婷女儿的「霸气宣言」，让郭碧婷哭笑不得，同时令现场嘉宾感到有趣。不少网民留言称赞郭碧婷对教育仔女上的用心：「这EQ太高了！」、「有其母必有其女，都是高情商」、「这孩子长大不得了」。

郭碧婷三年抱两

郭碧婷与向佐2019年结婚结婚，2020年诞下大女，两年后细仔出世，郭碧婷密密造人，曾被网民嘲讽是「生子机器」，郭碧婷对于外界言论并不在意。郭碧婷曾在节目中大谈生育问题：「我还是觉得就是怀孕生子是一件很美好的事情，因为男人做不到，拜托，孩子是你的骨肉心血造出来的，他们做不到，这是一件造物者就是很神奇的一件事情。」

相关阅读：向太豪言送几块地予郭碧婷起屋登热搜 揭拖延两年未动工原因 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
17小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
20小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
22小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民陆续回家执拾
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
9小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 11:06 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
19小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
19小时前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
17小时前
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
大埔宏福苑五级火︱菲佣原拟圣诞返乡团聚却葬身火海 遗下10岁儿子：盼长大做消防员
即时国际
10小时前