女星曝光豪门育儿法养出高质囡囡 被嘲「生仔机器」咁回应？ 成大亨新抱深受夫家疼锡

台湾女星郭碧婷为影坛大亨向华强与太太陈岚（向太）的儿子向佐诞下一对仔女，深得老爷奶奶欢心，向太曾豪言赠几块地予郭碧婷起屋。近日郭碧婷亮相内地综艺节目时，爆出女儿在幼稚园遭到同学孤立，意外揭开郭碧婷对女儿的教育问题。

郭碧婷为女儿忧心

郭碧婷在节目中透露，女儿在幼稚园有个很要好的女同学，有一天对方却突然不理女儿，让郭碧婷感到被孤立。郭碧婷察觉到女儿的处境后心急如焚，立刻向老师了解情况。发现原来女儿和班上一位男同学玩得很好，而男同学刚好是疏远女儿的女同学心仪对象，小女孩因为「呷醋」，而不理郭碧婷女儿。

郭碧婷得知真相后，担心女儿心里受委屈，打算安慰女儿，没料到女儿的反应，却出乎郭碧婷的意料。郭碧婷的女儿不但没有难过，反而一脸不在乎地反问：「不理就不理，自己能找别人玩，忙着玩耍根本顾不上难过！」

郭碧婷女儿霸气回应

郭碧婷女儿的「霸气宣言」，让郭碧婷哭笑不得，同时令现场嘉宾感到有趣。不少网民留言称赞郭碧婷对教育仔女上的用心：「这EQ太高了！」、「有其母必有其女，都是高情商」、「这孩子长大不得了」。

郭碧婷三年抱两

郭碧婷与向佐2019年结婚结婚，2020年诞下大女，两年后细仔出世，郭碧婷密密造人，曾被网民嘲讽是「生子机器」，郭碧婷对于外界言论并不在意。郭碧婷曾在节目中大谈生育问题：「我还是觉得就是怀孕生子是一件很美好的事情，因为男人做不到，拜托，孩子是你的骨肉心血造出来的，他们做不到，这是一件造物者就是很神奇的一件事情。」

