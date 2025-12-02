大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员

大埔宏福苑11月26日发生严重五级火，造成逾百人伤亡，包括一名消防员殉职。连日来有大批市民到现场献花悼念死难者，大批艺人亦出钱出力，为灾民送暖，并感谢消防员及前线医护人员的付出。不过曾任职消防员的2016年度落选香港先生梁裕恒，一篇回忆当年参与牛头角迷你仓大火的救援文章，触动网民神经，被闹爆「影衰香港消防员」。

梁裕恒重提牛头角迷你仓大火

梁裕恒日前在社交平台出PO，提到自己曾参与2016年牛头角迷你仓大火的救援行动，指当时收到已分手的前女友关心讯息：「还记得出动牛头角大火的时候，收到已分手4年女朋友的的一个讯息『小心！』真的很感动！」之后更称：「想当初真系好热血，每次出车都好兴奋，好有使命感！」不少网民因梁裕恒「兴奋」二字，洗版闹爆。

网民质疑梁裕恒在灾难面前失言，留言批评：「消防员出动即代表有意外，你竟然说『兴奋』？」更有疑似知情人士爆料，指有人当年「一落地拎架生就话整亲」，疑似逃避入火灾救援的责任。

梁裕恒澄清并非幸灾乐祸

面对排山倒海的负评，梁裕恒火速发布一条约三分钟的道歉片，试图为失言风波降温。梁裕恒解释所谓的「兴奋」，并非幸灾乐祸，而是作为新人，对于能学以致用、贡献社会、帮助他人，而感到的热情与使命感。

对于被指消费前女友，梁裕恒则表示与前度拍拖十年：「𠮶一个系我拍咗十年拖嘅女朋友，当时分咗手四年，咁我都仲挂住紧佢，咁我就……当时收到佢讯息系好深感受嘅事实上，我之后用咗八年时间先放低咗佢。」

现已转职保险，梁裕恒被质疑藉灾难推销，他强调全文并无提及保险，并表示自己团队已讲明不可将火灾与保险挂勾。不过梁裕恒在道歉后不久，便将道歉片及帖文删除，令不少网民批评梁裕恒毫无诚意。

40岁的梁裕恒曾于2010至2016年任职港岛区消防员，之后曾入娱乐圈发展，其后转做保险经纪，并任职健身教练。梁裕恒「抽水」风波已非第一次，于2019年曾在网上发文支持黄心颖，又指女方是「安心事件」的受害者，被网民狂插搏出位。

梁裕恒换消防装备自觉好型

而梁裕恒早在2021年12月曾分享穿消防员装束的爆肌相，并提及离职转行原因：「Repost（消防篇）这篇是讲出在消防工作既（嘅）感受，开始教健身既（嘅）原因和离开消防既（嘅）原因」。梁裕恒文中提到自己没有大志，觉得返一日放两日，虽然人工只有约16,000元，离层前才加薪至24,000元，但每个月约返9日工，觉得自己是打工皇帝。

梁裕恒表示：「而番（返）工既（嘅）初期充满著无限既（嘅）热诚，每一次出车都觉得自己好似超人出动咁，系（喺）车到换救火衫时已经觉得自己好型（虽然系（喺）车到无人睇到，得我自己觉得好型）落车时当自己model咁去行catwalk。」梁裕恒自称不习惯消防文化，因为：「如果你有睇《十万火急》你就会知消防文化好钟意你背好多无关痛痒既（嘅）数字，消防喉笔有几多个窿？有几重？条车呔压力有几多？基本上实问到你唔识，就会闹你。」

梁裕恒嫌冇挑战性和成功感

梁裕恒离开消防工作，主要有几个原因：「第一对我离（嚟）讲无成功感，日子一日一日咁过，一百次出车可能先有一次真做，但真做果次我都攞唔到自己既（嘅）存在价值。」梁裕恒认为每件事只能负责一部分，有时负责开水，有时负责开喉，有时负责入火场救火、有人跳楼就负责set绳：「但只是负责一部分我感觉唔到有挑战性和成功感。」

梁裕恒更举例：「有一次火警，有对小朋友系（喺）一间充满浓烟既（嘅）屋，不是烧紧既（嘅）屋只是被烟波及，过程是，我叩门，佢地（哋）开门，开门后见到好大烟，我带佢过对面单位暂避，就系咁简单。果（𠮶）刻无我佢地（哋）会焗晕吗？会死吗？我不知道！但那刻我是心灰的，感觉自己既（嘅）能力就只能这样发挥！」梁裕恒明白不希望有真火及有任何人出事，只是令他得不到满足感。

梁裕恒体验消防工作：几好玩

梁裕恒称离职前的一年工作不开心，更接近抑郁，觉得自己失去方向：「再系咁落去，真系会郁到病，就决心部署离开。」梁裕恒坦言好大感触：「当中亦唔系无得著既（嘅），体验过消防工作，人生有个阶段做过消防员，几好玩丫！而且以工作嚟计，这的确系一份笋工！」

