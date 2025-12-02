Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Clockenflap音乐盛典世界级阵容齐集香港 传奇英国天团 BLOC PARTY 周六压轴 爱尔兰殿堂乐队 MY BLOODY VALENTINE 周日登场

Clockenflap 音乐及艺术节2025将于12月5至7日在中环海滨举行，已公布阵容包括VAUNDY、RICH BRIAN、JACOB COLLIER、FRANZ FERDINAND 及 BETH GIBBONS。近日完整音乐阵容震撼面世！多个强势新增名字以及周六、日压轴劲旅全面释出，传奇英国独立摇滚天团 BLOC PARTY 将于音乐节周六压轴时段送上珍贵的香港首演，大玩出道26年来无数经典大热与精彩新曲；而周日压轴重头名字更有同样首次来港演出的爱尔兰 shoegaze 神级殿堂 MY BLOODY VALENTINE，誓将以其招牌迷幻音墙点缀维港璀璨夜空。

JACE 陈凯咏周日登场

不容错过的香港首演还有J-pop界两位最炙手可热的超新星日本歌手，包括前另类J-pop偶像团体 You'll Melt More!成员ANO，以及来自人气组合 Sexy Zone、现独立发展的 KENTO NAKAJIMA 中岛健人，两位同样将于周六登陆 Clockenflap 舞台。其他新公布名字包括美国独立民谣摇滚英雄 BRIGHT EYES（日）、即将在明年二月举行首个红馆个唱的本地人气歌手及演员 JACE 陈凯咏（日）、治愈系中泰混血香港唱作女歌手 MOON TANG（五）和台湾独立乐团 WENDY WANDER 温蒂漫步（五），以及一系列汇聚了香港创意工作者与音乐人的跨界别特别合作等。

汇集百亿流量音乐盛典

本年度音乐节特意邀来一众近年在环球音乐界造成巨大影响的音乐单位，缔造一个汇集百亿流量的音乐盛典。当中爆红名字包括：带来为 《链锯人》等多部大热动漫创作主题曲的J-pop新晋超级巨星 VAUNDY，他将在周五晚压轴时段献上日本以外的首次现场演出，机会难逢，乐迷万勿错过；与 bbno$ 合作2021年超热单曲《edamame》的印尼饶舌巨星 RICH BRIAN（六）；获奖无数的英国唱作奇才及多乐器演奏家 JACOB COLLIER（五）；日本前另类 J-pop 女团 You’ ll Melt More! 前成员、现为超人气创作歌手及模特儿的 ANO（六）； 以70亿流量全球热爆单曲《Let Her Go》闻名的英国独立民谣唱作人 PASSENGER（五），以及创作20亿播放量 viral 神曲《comethru》的美国歌手 JEREMY ZUCKER（日）。

