新闻女王2丨王敏奕追访富豪离婚取材自郑中基？闭门审讯都有人知 吴业坤一句对白掀讨论

TVB压轴台庆剧《新闻女王2》现正热播，昨晚（1日）第14集讲述佘诗曼饰演的Man姐文慧心因梁景仁（马国明 饰）事件陷入迷茫，产生自我怀疑而远走散心。Man姐遇上神秘「晶耀研究学院」，被其「心灵净化」理念吸引。而刘艳（王敏奕 饰）采访的离婚官司案件，同样涉及「晶耀学院」，一度担心Man姐被洗脑出事。

郑中基离婚闹上法庭

当中，刘艳与摄影师马家明（吴业坤 饰）采访一宗「董老板」离婚官司案件，因是闭门审讯，被「董老板」拒绝谈及婚姻资产对家族企业财产分配的影响，而「董老板」太太则控诉前夫有几亿身家，只支付几十万赡养费。刘艳在法院外追访的画面，有网民直指情节似曾相识，与余思敏与郑中基宣布离婚，一度闹上法庭后被追访的画面甚相似。

剧中，刘艳追访「董老板」说：「董老板，今天来法院是不是处理离婚的问题？」而「董老板」则反问：「这次是闭门审讯，你怎么会知道？」刘艳继续追问：「那婚姻资产会不会影响家族企业的财产分配？」「董老板」在确认刘艳是来自公开平台后，便警告她：「不要再跟著我。」待「董老板」离开后，摄影师马家明推测：「肯定是他老婆爆料，闭门会议。」刘艳则思索著：「其实这么大的家族企业，怎么分都不会少吧？」马家明分析道：「一系就董太贪心，一系就想出气。」对白引起网民讨论。

郑中基去年9月与合作10年的前经理人何庆湘（湘湘）终止合作，又称患有抑郁，要到美国接受戒酒疗程。不过郑中基返港后，被发现与余思敏互相取消IG追踪，更被传媒拍到郑中基现身家事法庭传出离婚，《东周刊》又爆出郑中基仅愿意付8,000元赡养费，因此与结婚多年的余思敏未能达成共识。

郑中基父亲陪上庭

郑中基与余思敏2011年结婚，育有一子一女。今年6月，郑中基在父亲郑东汉陪同下现身法院，并发声明澄清。郑中基承认婚变却否认8,000元赡养费与事实不符。郑中基父亲郑东汉接受传媒访问时透露：「其实（赡养费）系月付六位数字以上㗎。」并称六位数字与自己无关，全部由郑中基处理。

