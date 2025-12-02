Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘德华家族报喜！朱丽蒨表妹「大马最美千金」陈雪铃喜迎三胎 奢华婚礼后七年抱三

影视圈
刘德华老婆朱丽倩外家富裕，其表妹陈雪铃有「大马最美千金」之称，2018年嫁马来西亚超级富二代大马纳莎集团四公子Faliq，二人婚后密密造人，早前宣布陀第三胎，分享喜悦。陈雪铃昨晚（1日）在社交网透露细仔出世，与老公及一对仔女喜迎BB的诞生。

陈雪铃怀孕生活告一段落

陈雪铃昨晚在IG宣布喜讯，透露诞下第三胎，细仔已经出世。陈雪铃分享多张温馨的家庭照片，图中见到她与丈夫Faliq捧住BB仔的小脚，而另一张则加上一对仔女，组成五口之家。今日凌晨，陈雪铃在IG限时动态表示产后第三天，开心孕期已经结束。陈雪铃以英文留言：「Arianna、Arman再加上你，我们珍贵的第三个宝宝出生啦！感恩！」

陈雪铃出生富裕家庭，背景显赫，其父陈志远是成功集团（Berjaya Corporation）的创办人，亦是马来西亚十大富豪之一。 陈雪铃活跃社交圈外，同时是事业型女性，年纪轻轻已协助父亲打理家族生意，担任旗下大型商场的CEO，并创立自己的美容品牌，有传其个人资产高达30亿港元。

陈雪铃与老公门当户对

陈雪铃与老公Faliq Nasimuddin门当户对，Faliq 现为集团的副执行主席及董事总经理。陈雪铃与Faliq结婚七年，当年的婚礼极尽奢华，曾到海外举办三场盛大的婚礼，成为一时佳话。陈雪铃为老公先后诞下两子一女，婚姻生活美满。

