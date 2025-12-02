Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨众星心碎悼念罹难者 卫兰姊妹与苏玉华低调献花 黄浩然为亡者诵经

更新时间：11:30 2025-12-02 HKT
大埔宏福苑11月26日发生严重五级火，造成逾百人伤亡，连日来有大批市民带同花束，到现场悼念死难者。昨日（1日）卫兰及妹妹卫诗、苏玉华与老公潘灿良被见到现身大埔献花及默哀，而黄浩然亦到慈山寺的法会诵经，哀悼火灾罹难者。

卫兰卫诗低调到场

大埔宏福苑五级火造成多人伤亡，近2000住户无家可归，各界出钱出力协助灾民度过难关。昨日卫兰及妹妹卫诗被见到现身广福休憩处内凉亭，卫兰穿上「Jesus」T恤低调到场，与妹妹卫诗在凉亭留言及献花，默站后便离开。二人之后在IG的限时动态出PO，见到手执黄色菊花，愿亡者安息。

苏玉华与老公潘灿良到大埔献花

至于苏玉华连日来也对事故表现关心，多度在FB出PO，昨日又与老公潘灿良于下午到大埔，神情哀伤随市民进入花园献花，二人站立静默数分钟后离开。苏玉华素颜现身，而潘灿良则戴上鸭舌帽，二人表现十分低调。

黄浩然为火灾往生者诵经

此外，今日是火灾事故的头七，由李嘉诚捐资兴建的慈山寺，近日启建「地藏菩萨拔度消灾法会」，在线上线下为火灾罹难者哀悼，并为受灾人士、宠物，与救灾人员祈福祈安。慈山寺的IG日前发放多张照片，法会当日有逾5000人参与，在法师领导下诵经，诉说对火灾往生者的无尽思念，与伤者的深切慰问。有网民见到黄浩然现身，并坐在大殿内一同诵经，黄浩然昨日也在IG限时动态分享在慈山寺的照片。

