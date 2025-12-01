岑丽香公开「高鼻梁」真相 曾被流出学生照惹整容疑云 亲揭鼻子「后天加工」秘诀

岑丽香（香香）日前在抖音分享了一条化妆影片，片中她大方展示了她如何透过化妆技巧让鼻梁显得更高挺，令网民忆起她曾陷整容疑云。岑丽香自出道以来，其甜美标致的五官一直深受观众喜爱。然而，随著人气高涨，关于她外貌「升级」的传闻也从未间断，尤其是她越来越立体的五官，常被网民质疑是否「后天加工」。

岑丽香鼻子变高秘诀大公开

早年网上曾流传岑丽香学生时期的旧照，照片中的她样貌青涩，有著一头金发，脸颊稍显圆润，眼睛也是单眼皮，与现在深邃的双眼皮和精致的瓜子脸判若两人，引发「女大十八变」的热议。而在最近分享的影片中，岑丽香揭开了她「高鼻梁」的秘密，原来是靠出神入化的化妆技巧。

岑丽香的秘诀在于善用鼻影，从眉头下方开始，顺著鼻梁两侧轻轻扫上阴影，再在鼻梁中央打亮，利用光影效果塑造出立体感，让鼻子在视觉上瞬间「增高」。这种堪比「微整形」的化妆术，让不少网民惊叹不已。

相关阅读：才女梁芷珊「11A女状元」囡囡牛津毕业了！遗传妈咪气质撞样岑丽香 与名厨分手后再谱姊弟恋

岑丽香由选美冠军变幸福人妻

岑丽香的演艺生涯可谓一帆风顺。她出生于加拿大温哥华，在踏入娱乐圈前曾是一名英语会话老师。2009年，她参选温哥华华裔小姐夺冠，隔年再下一城，勇夺2010年度国际中华小姐冠军，从此顶著「香香公主」的光环进入香港演艺圈。

加入TVB后，她凭借甜美亲切的形象和不断进步的演技，迅速成为当家花旦，参演了多部热门剧集，并在2013年勇夺「飞跃进步女艺员」奖，事业攀上高峰。2016年，正值事业如日方中之际，她选择嫁给圈外男友强强，并先后诞下两名儿子，逐渐将重心转向家庭。 如今，虽然岑丽香工作量大减，但她仍活跃于社交平台，以KOL的身份分享家庭生活和时尚心得，人气不减。

相关阅读：岑丽香再晒「毁容」照惊变大细眼！半个月前双唇突然肿胀 网民忧健康响警号