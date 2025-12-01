大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世

大埔宏福苑11月26日发生五级火，灾情酿成重大伤亡，惨夺逾百人性命，无数家庭一夜间被摧毁，甚至与挚爱亲朋天人永诀，全同悲同哀，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援，演艺界亦有人出钱出力，务求助帮灾民重建家园。

赵学而「妹妹」离世

赵学而今日（1日）在IG贴上近照并称自己病了半个月，虽然已经每天食药，但依然循环咳：「咳到瞓得唔好，咳到标尿、咳到气门痛，仲有好多痰唔肯出嚟。」赵学而还透露一件令她伤心欲绝的事：「一个都算睇住佢长大嘅妹离世，睇住新闻、望住啲火，连个心都痛埋，好耐冇试过咁辛苦。」

赵学而结婚周年未有大肆庆祝

今年11月26日是赵学而与建筑师老公Alan So（苏国基） 结婚14年，但受近日所发生的事件影响，二人未有大肆庆祝：「结婚周年折喺屋企，食药食到口寡寡，简简单单食旧牛，难得一餐重口味，系咁，净系想快啲好番。」不少圈中好友留言希望她保重身体，早日康复。

赵学而婚后工作量大减，直到近年才「复出」，她曾为ViuTV音乐节目《Chill Club》做主持与及举行演唱会，虽然年过50的赵学而生理上出现变化，但她坦然面对并曾说：「有做过妇女节目主持，其实更年期唔系女人先有，男人都会有，因为荷尔蒙变化所以会影响情绪。其实更年期都系一个过程，无咩特别，好似青春期一样。」

