Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世

影视圈
更新时间：19:00 2025-12-01 HKT
发布时间：19:00 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑11月26日发生五级火，灾情酿成重大伤亡，惨夺逾百人性命，无数家庭一夜间被摧毁，甚至与挚爱亲朋天人永诀，全同悲同哀，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援，演艺界亦有人出钱出力，务求助帮灾民重建家园。

赵学而「妹妹」离世

赵学而今日（1日）在IG贴上近照并称自己病了半个月，虽然已经每天食药，但依然循环咳：「咳到瞓得唔好，咳到标尿、咳到气门痛，仲有好多痰唔肯出嚟。」赵学而还透露一件令她伤心欲绝的事：「一个都算睇住佢长大嘅妹离世，睇住新闻、望住啲火，连个心都痛埋，好耐冇试过咁辛苦。」

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」

赵学而结婚周年未有大肆庆祝

今年11月26日是赵学而与建筑师老公Alan So（苏国基） 结婚14年，但受近日所发生的事件影响，二人未有大肆庆祝：「结婚周年折喺屋企，食药食到口寡寡，简简单单食旧牛，难得一餐重口味，系咁，净系想快啲好番。」不少圈中好友留言希望她保重身体，早日康复。

赵学而婚后工作量大减，直到近年才「复出」，她曾为ViuTV音乐节目《Chill Club》做主持与及举行演唱会，虽然年过50的赵学而生理上出现变化，但她坦然面对并曾说：「有做过妇女节目主持，其实更年期唔系女人先有，男人都会有，因为荷尔蒙变化所以会影响情绪。其实更年期都系一个过程，无咩特别，好似青春期一样。」

相关阅读：54岁《皆大欢喜》女星双膝肿胀影响做一事 脚部弯曲难拍埋惹健康隐忧

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
02:56
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
4小时前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
4小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
21小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
7小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
4小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警促查现届法团有否贪污 法团：配合任何调查 依法追查真相
政情
6小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
9小时前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
2小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT