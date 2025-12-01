影帝夜蒲与猛男亲热全被拍 避过牢狱之灾现身上海夜店 内地网民怒轰：还敢来？

39岁韩国影帝刘亚仁因涉嫌长期非法滥用多种麻醉药物与吸食大麻，最终在7月被判处有期徒刑1年，缓刑2年，并罚款200万韩圜（约10,600港元）。避过牢狱之苦，刘亚仁工作仍停滞不前，不过似乎不影响他享受生活。

刘亚仁传男友是上海人

昨日（30日）有网民目击刘亚仁现身上海FOUND 158广场的Reborn酒吧，期间与多名健硕男子亲密互动，刘亚仁随着音乐与男子搂抱、贴脸亲吻等，非常享受，甚至有指其男友是上海人。

相关阅读：刘亚仁吸毒案二审判决出炉 获判1年有期徒刑缓刑2年 法院认为已悔过并克服毒瘾

网民轰刘亚仁：还敢来中国

因内地对涉毒艺人偏向永不录用，要「净化演艺界队伍」，因此不少网民见到刘亚仁到内地狂欢，感到惊讶留言：「什么乱七八糟的这是，穿的啥」、「吸毒者你还举高」、「都是光膀子男的，是gay吧吗」、「一身毒，远离，脏死了，还出来祸害别人」、「我就说我记得他吸毒吧，这种人还敢来中国，媒体还敢发他，你们都有毒」等。

韩国影帝刘亚仁月初衰吸毒判有期徒刑1年 涉性侵男子案证据不足判无罪

同日，还有网民在上海一酒店的健身室更衣室两度偶遇刘亚仁，网民指刘亚仁身形变得很魁梧，而且精神很好。刘亚仁自2020年9月至2022年3月，以进行医美手术需要麻醉为由，使用俗称「牛奶针」的异丙酚多达181次。2021年5月至2023年8月之间，刘亚仁冒用他人名义，44次非法取得两种安眠药，总共1,100粒。

刘亚仁曾被控性侵同性

刘亚仁于2023年1月被爆跟崔男在美国吸食大麻、教唆他人一起用毒，被发现后还帮助共犯潜逃、教唆毁灭证据。刘亚仁涉违法滥用药物遭调查外，去年7月又爆出性侵风波，刘亚仁遭男子控告于私人住宅中熟睡时被人性侵，但刘亚仁透过律师否认，最终性侵案以证据不足，不起诉作结。此外，今年4月，刘亚仁凭《终极对奕》入围韩国「第23届导演选择奖」影帝，引来争议。