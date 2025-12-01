「何家无缘新抱」秘密诞仔已1岁大 晒温馨母子照背景「一亮点」见惊人财力

已故「赌王」何鸿燊四房儿子何猷君的前女友、新加坡股王林荣福的千金林慧俐（Kim Lim），一向是社交圈的焦点。昨日（30日）林慧俐在社交平台上分享一组温馨而奢华的照片，当中有一个大蛋糕，上方插住「1」字蜡烛，揭晓其秘密诞下的细仔已经1岁大，引发网友热议。

林慧俐幸福抱B

在林慧俐公开的照片中，身穿休闲服饰的她，幸福地抱住刚满1岁的细仔。小宝宝的侧脸意外曝光，见到脸蛋圆润，看起来十分可爱。而照片中见到林慧俐乘坐私人飞机，其身旁随意摆放价值不菲的Hermès Birkin Sellier 20 Faubourg 「Rainy Days」手袋，尽显其百亿身家的豪门气派。

出生超级富豪家庭的林慧俐，其父林荣福身家高达25亿美元（约195亿港元），在《2020福布斯新加坡富豪榜》上排名第12。林慧俐的感情生活多姿多彩，其中最为人熟知的是与何猷君的一段情。据悉，二人于2015年分手，原因是林慧俐决定赴韩国发展其模特儿事业。

林慧俐神秘二胎

林慧俐于2017年与商人许斌楷结婚，同年7月诞下儿子，可惜婚姻仅维持一年便告终。林慧俐与许斌楷离婚后，仍保持良好关系，时有联络。林慧俐2022年曾自爆订婚消息，过大礼的奢华程度令人乍舌，但最终仍分手收场。林慧俐在经历感情波折后，去年8月突然宣布再怀孕消息，却未有透露BB生父身份。

