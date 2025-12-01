李茏怡爆淡出幕前15年震撼内幕 三大主因被逼到走投无路

43岁的李茏怡当年以一首《夜游杜拜》成名，可惜「红歌不红人」，2010年播出香港电台剧集《证义搜查线》，及翌年节目《文化长河－铁道行》后，便消失于公众视野。李茏怡近年长居英国，最近返港接受传媒访问时，亲自剖白当年退出娱乐圈的真相。

李茏怡窒息的演艺生涯

李茏怡回望演艺路，坦言充满无力感，除厌倦被定型为「花瓶、肉弹」，李茏怡有感做演员非常被动，曾要演出不喜欢的角色，虽然曾尝试拒绝，却遭经理人施压和威胁。李茏怡因为「呢个Job李茏怡唔做？」、「李茏怡做唔做？」令她感到存在价值低，因为边个做都得。李茏怡指当年的网络不算发达，可能会有几个月没有工作，只能在家中等机会。

李茏怡曾饱受委屈，试过被同行睇唔起，令她感到好负面，加上不太懂得表达自己而感到不舒服，已令她想离开娱乐圈。李茏怡等工作期间，见到附近的面包店请人，便向店员询问是否在招聘，因为没有办法再生活落去，其决定更吓亲屋企人。

李茏怡自学平面设计

李茏怡之后在母亲启发下，从零开始自学平面设计，投身珠宝行业，初期曾遭受同事排挤，被认为是「靠关系的太子女」，之后凭借做艺人时训练出的敏锐观察力，成功转化为销售优势，卖出价值几十万的珠宝，找回久违的成就感。

李茏怡为香港人身份感自豪

不过李茏怡之后意识到，大学学位的重要性。因此在33岁时决定重返校园，由中学未毕业，到IELTS考两次才合格，李茏怡一步步自我增值，考入伦敦艺术大学（UAL）后，花五年时间成功入读皇家艺术学院（RCA），攻读硕士课程。李茏怡将自己作为香港人的身份，以及过去在演艺经历融入作品中，独特的视角打动面试官。

