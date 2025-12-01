前TVB富婆晒恩爱曝光豪宅巨型衣帽间 曾经脑出事险死 老公贴身准备奢华补身食材

现年71岁、人称「Mary姐」的韩马利，曾患上脑膜炎险死，康复后更珍惜与老公杜燕歌的相处时光。近年已开始减产的韩马利，早前离开TVB，但她表示仍与TVB关系良好，只是转换了合作形式。韩马利最近与老公不时在抖音和小红书分享日活日常，吸引不少内地网民关注。日前韩马利分享与老公出Trip的影片，他们互相检查行李，杜燕歌炮制爱心靓汤给老婆暖身，获网民大赞超贴心。

韩马利与老公分工合作

韩马利与杜燕歌近年于内地一所豪宅居住，早前两人拍片分享时，不经意地影到家中每个角落，从客厅典雅装修，到宽敞的厨房及用餐区，处处彰显著低调的奢华。而今次就是两人在超大的衣帽间执拾行李，影片开始，杜燕歌为太太检查行李，看看有没有执漏东西，韩马利就查看当地天气及检查旅游证件，以及充电器是否有3C认证等，执好行李后，细心的杜燕歌知道老婆韩马利手脚容易冰冷，于是走到客厅拿出一件阿胶，并放入小型搅拌器内将阿胶打成粉状，并放进小瓶。

杜燕歌煲靓汤给老婆暖身

其后两公婆到抵达了当地的酒店，杜燕歌再叫客服准备了一个电汤壶，还有外卖汤料，然入再逐一放入汤料及阿胶粉，煲靓汤给予太太韩马利。等了约1小时，爱心靓汤大功告成，韩马利大讃汤水好香，并笑言喝了会变香香公主。杜燕歌如此细心，不少网民也很十分羡韩马利，大赞杜燕歌是绝种好男人：「贴心的好男人真是稀世珍宝」、「男的不慌不忙，温柔细心」、「好男人」、「杜老师好温柔，好有耐心，为甚么我遇不到，是不是我前世做坏事了」等。

韩马利与杜燕歌结婚逾36年，膝下无儿享受二人世界，本来两人曾一度有做父母的机会，可惜韩马利不幸流产，经历伤痛过后，二人便协议不生育，韩马利曾指自己害怕买股票和基金，于是喜欢买楼保值，有指现时她于本港、内地及泰国都有物业，因而被外界封上「圈中富婆」称号。

