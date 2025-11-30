大埔宏福苑五级火丨姜涛主动向受灾粉丝送暖对话曝光 姜糖感动难以置信 偶像提粉丝慎防诈骗

大埔宏福苑五级火，造成严重伤亡，令全城陷入悲痛，人气偶像姜涛日前带领姜糖(粉丝)共同投入赈灾行动，日前姜涛以个人名义捐出100万港元予东华三院支持「大埔宏福苑事故爱心捐款」支援受灾居民，而其粉丝组织「姜涛香港后援会」亦将慈善活动所得的30万港元捐赠到仁济医院紧急援助基金，合力向灾民送上支援与关怀。今日有居于受灾大厦的「姜糖」（姜涛粉丝暱称），爆出私下收到偶像姜涛的窝心短讯和慰问，令粉丝十分感动！

姜涛送福祝：一切都好

「姜糖」透过社文平台threads露自己突然收到一个WhatsApp短讯，对方还声称自己是「姜涛」，并表示自己是透过旗下服装品牌的会员系统，搜索得知自己的地址，继而表示非常担心其现况，并发文表示：「煎熬了四天，眼哭干了泪，心痛了又痛，站在广福平台，看着七幢人间炼狱，想着失联的街坊朋友，手中的拐杖也撑不住身体了，丈夫扶我坐在一边，手机突然收到一个陌生WhatsApp，丈夫帮我打开来看，跟我说：姜涛给你的。我不敢相信，真的不敢相信。佢话系系统里搜寻了我住在宏福，所以WhatsApp我问我有甚么需要。我的天，真的是姜涛吗？」而姜涛在讯息中表示：「透过同事知道了你的情况，希望你一切都好，有任何需要帮助的请和我们说」。

姜涛私讯叫粉丝加油

该粉丝续说：「他还问我怎样称呼，话想录段说话鼓励我，叫我加油，我真的不敢相信。整晚都不能平伏，姜糖朋友一直言支持我，叫我加油，没想到昨晚12点就收到姜的录音，姜话会安排同事送啲衫俾我，想知道仲有咩可以帮到我，鼓励我要撑住 ，他会帮我祈祷和打气。真系姜把声，我认得姜把声，我真系从来没想过姜会知道有我的存在呀」对受影响粉丝来说，得到偶像的窝心短讯，想信已是很大精神力量。此外，今日姜涛亦特地出Po提醒粉丝：「为免大家担心会是诈骗讯息，大家收到讯息后，我们会和你们核对以往购买的资料以证实身份，如对方不能核对清楚资料，请一定不要透露任何个人讯息并立即封锁对方，感谢大家。」



