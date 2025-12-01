息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」

近日，有网民在社交平台Threads上分享，声称在超市偶遇已淡出娱乐圈多年的前香港小姐冠军徐子珊，并附上照片，引发网民热议。然而，其实这张照片实为2020年的旧照，尽管如此，旧照再被翻炒，足以证明粉丝对徐子珊的思念之情从未减退。

徐子珊警觉性高匆匆离去

根据网民上传的照片，身穿粉红色上衣、头戴鸭舌帽及口罩的徐子珊，打扮朴素低调，正在店内排队付款。据悉，这张照片最初由网民在2020年拍下，当时该网民表示，徐子珊在发现有人注视她后，可能意识到自己被认出，随即警觉性提高，并转身迅速离开。这一举动也让不少粉丝感到心疼，认为她为了不被打扰，连选购好的东西都可能未结帐便匆匆离去。

徐子珊已转行曾传秘婚

自2019年宣布退出娱乐圈后，徐子珊便鲜有公开露面，曾移居欧洲生活，并攻读珠宝设计，创立个人品牌。有指她期望过上普通人的生活，近年多次有网民称在海外偶遇她，亦有消息指她已低调回港生活。徐子珊退出娱乐圈的决心相当坚定，据传曾有电视台以厚酬力邀复出，但仍被她婉拒，圈中不少曾与她合作的艺人都表示没有她的消息，只有宣萱表示跟她有联络。息影后的徐子珊生活十分低调，除了在2022年曾为慈善活动拍片露面外，几乎销声匿迹。此外，早前也一度传出她已秘密结婚生子的消息，但均未得到证实。上次有她的消息，已是今年8月，她的个人品牌的官方IG，公开她亲笔写的心意卡和侧面相。

粉丝借徐子珊旧照表思念

这次旧照引发的讨论，无疑是粉丝对徐子珊集体思念的一次体现。自2004年夺得港姐冠军后，徐子珊在歌、影、视三栖发展均取得不俗成绩，留下了许多经典作品，更曾夺得香港电影金像奖「最佳新演员」奖。 即使她已息影多年，粉丝们对她的关注热情不减，时常在社交平台上表达对她的想念，期盼她能有朝一日重返幕前。这次的「偶遇」乌龙，也再次证明了徐子珊在观众心中难以取代的地位。

