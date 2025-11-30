杨千嬅盼以行动与音乐「陪伴」香港疗伤 红馆骚头场泣不成声

在香港经历大埔火灾创痛之际，杨千嬅《Live MY LIVE 2025》演唱会在肃穆而温馨的氛围中拉开一连六场的序幕，这场原定欢庆出道三十周年的盛会，因应香港伤痛，转化为一场疗愈心灵的集体陪伴。演唱会前，千嬅及团队率先捐出二百万帮助受影响灾民，连日来的周边产品，全数收益也予捐赠。一呼百应，歌迷会排队抢购同步做善事，昨午不到三小时，全部产品几近清仓，今日团队会再急急补货。

杨千嬅讲经感动歌迷

昨晚头场演唱会，千嬅唱完演唱会主题曲《Live MY LIVE 》才降落跟观众打招呼。踏上熟悉久违长达7年的舞台，千嬅未语先哽咽。「我返嚟啦，我好挂住你哋！好多谢今晚每一位特别观众……」在歌迷观众欢呼声中，她深呼吸继续说道，开骚前心情好复杂但又好期待，走上舞台后，发现要表达的都在歌词中。面对台下的呼喊始起彼落，千嬅亦借机与歌迷分享了她对人生的新理解，她强忍泪水：「好想讲只有两个字『感恩』，人真系要学识感恩。活到半百，我用咗歌手身份、音乐，呢个方法去认识自己、领悟人生。30年后今日，我终于领悟得到，我要回馈我领悟嘅，畀所有支持我，爱我嘅人。」

千嬅形容，她领悟「陪伴」的重大意义，话语中亦充满对当下香港的关怀：「『陪伴』正正系在坐每一位都好需要。我地而家经历一个黑暗时期，我相信『陪伴』，可以互相守护大家嘅心。心灵创伤，要支持及时间修复。『陪伴』可以畀你好多爱，希望每一位朋友团结，用无私嘅爱，无分你我，不分高低，冇分爱恨。我相信『陪伴』，香港可以互相渡过最艰难时侯。」

继而千嬅唱了六首经典歌作安歌，现场观众全部与她一起大合唱，最后她以《杨千嬅》一曲作结，含泪道出最深切的感谢：「最后我要多谢各位，多谢你哋咁多年陪伴我。等我见到光，我可以行返番来。流过嘅眼泪，可以载起一条船，带我返来。每次唱演唱会，我都当系最后一次。总之，我想做好所有嘢，回馈番畀支持我嘅人。」