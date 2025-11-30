大埔宏福苑五级火丨张致恒落力搬物资获赞：做返个好人咪好 旧爱曾被伤透罕浮面互动

大埔宏福苑日前发生五级大火，造成严重伤亡，令不少居民家园尽毁，流离失所。各界齐心支援灾民，圈中不少艺人亦透过不同方式尽力协助，其中已转行从事运输工作的前男团Boy'z成员张致恒（Steven），虽然长期经济状况不稳定，但亦有低调向灾民施予援手，日前还亲自运送物资，尽一点力，并获不少网民高度赞赏，其旧爱庄韵澄（前名庄端儿）亦罕有与张致恒隔空互动。

张致恒：别小看自己的能力

日前张致恒在其社文平台上载了三张运用物资的相片，相中的张致恒戴上Cap相、手套，与同事在货车拿出大包小包及纸箱，将物资送往简易公屋，并发文写道：「呢几日一直都训得好差， 因为真系好心痛， 头先收工就同公司上下嘅同事，一齐将物资送到去简易公屋， 尽我哋嘅能力做我哋要做嘅嘢， 希望大家唔好睇少（小）自己嘅能力，虽然可能有啲人去唔到前线帮手，但系其实仲有好多嘢可以做到，千祈唔好睇少（小）自己嘅能力， 全香港嘅朋友们加油！」。

张致恒搬物资惹好评运旧爱都赞赏

过往经常被网民负评的张致恒，今次却获得不少网民赞扬：「浪子回头金不换，keep going bro」、「虽然你之前的事较令人理解..但佩服现在的你仍有心去帮人。加油」、「做返个好人咪几好，人生一日未完仲可以重新黎过，加油」、「希望你以后都生生性性」、「记住要做好自己，好好照顾冢人，谢谢你」等。而张致恒的旧爱庄韵澄亦罕见留下3个「合十」的emoji公仔，相信是对Steven表示欣赏，而Steven有给予赞好。

张致恒继续努力赚钱养家

现年41岁张致恒，2019年与女粉丝区燕雯（雯雯）奉子成婚，并先后诞下4个儿子，4年抱4。不过，两公婆婚后经常因财务问题经常起争执，雯雯亦经常控诉老公又懒又废揾唔到钱，N次「呻穷」兼闹离婚，因而被网民封为「离婚界KOL」！张致恒为揾钱养家，除了偶尔北上登台之外，亦做过茶餐厅、自助餐部门、洗碗工作、面厂、性商店店员以及茶餐厅员工等不同类型的工作，2024年更成功考获「平安卡」做地盘工作，亦做过渠务处外判工程的杂工等。

张致恒曾深深伤害庄韵澄

庄韵澄（庄端儿、Xenia）曾经同张致恒拍拖4年，其间最出名当然是男方不停被踢爆有小三出现，结果两人最终分手收场。这段情伤透了庄韵澄，她曾于ViuTV节目《吃掉前男友》提到渣男前度时爆喊外，她曾接受《头条日报》访问，提渣男前度亦句句有骨，她讲明「应付过咁厉害」前度后，令她更审慎拣对象；亦曾以冇责任感、唔成熟、得个样来形容张致恒。

