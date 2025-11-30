38岁「TVB御用宫女」大晒奢华生活 坐飞机头等舱豪叹鱼子酱 子女读神级幼稚园

现年38岁的「落选港姐」李美慧（Vivi），自2018年嫁给百亿富商曾文豪后，一跃成为「百亿少奶」。虽然身价不可同日而语，但她过往一直保持节俭作风，更曾被拍到与子女在平民茶餐厅用餐，形象贴地。然而，近日她一改悭家本色，罕有地在社交平台上大晒顶级富豪生活，引起网民热议。

李美慧杜拜之旅尽显奢华

李美慧于IG的限时动态中分享了一张照片，并写上「Hi Dubai」，透露自己正飞往杜拜旅行。照片中，她舒适地坐在飞机头等舱内，一边欣赏电影，一边享用着丰盛的果盘及名贵的鱼子酱，如此奢华的体验，绝非一般人能够负担，与她昔日不时呈现出节俭形象形成强烈对比。

相关阅读：「御用宫女」李美慧仔女入读神级幼稚园 每年学费盛惠X万 同港姐冠军儿子做校友

李美慧从「御用宫女」到百亿少奶

在嫁入豪门前，李美慧的演艺生涯充满奋斗史。她于2006年参选港姐，落选后加入TVB艺员训练班，因经常在剧集中饰演宫女角色，而获得「御用宫女」的称号。其后，她毅然转往内地发展，凭流利的普通话及精通四种地方口音的语言天赋，由小角色做起，最终成功担正女主角。据悉她曾在一年内接拍10部电影及1部电视剧，年收入过百万，事业发展不俗。

李美慧婚后生活美满

李美慧婚后淡出幕前，专心相夫教子，过养尊处优的少奶奶生活。她深得丈夫曾文豪的宠爱，二人感情要好，经常周游列国，足迹遍及南法及美国沙漠谷。李美慧先后于2018年及2023年诞下大女及细仔，凑成一个「好」字。此外，从她早前分享的亲子活动照片可见，其子女就读于有「神幼」之称的圣公会幼稚园。该校历史悠久，升读顶尖小学的记录极佳，可见她对子女的教育亦相当重视。

相关阅读：「TVB御用宫女」李美慧终融入百亿老公家中？罕与奶奶及继女同场 四代同堂照曝光