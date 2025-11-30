Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

97岁白雪仙豪宅设宴悼念粤剧名伶任剑辉逝世36年 陈宝珠梅雪诗陪伴在侧展深厚师徒情

影视圈
一代粤剧名伶任剑辉（任姐）逝世36周年，其生前最佳拍档白雪仙（仙姐）一如往年，在位于跑马地的家中为任剑辉举行简单的纪念活动。资深传媒人汪曼玲昨晚（29日）在IG上分享了多张照片，让外界得以一窥这场充满思念与温情的聚会。照片中，白雪仙的爱徒陈宝珠与梅雪诗（阿嗲）均陪伴在侧，场面温馨。

97岁白雪仙精神矍铄

现年97岁的白雪仙，在照片中精神矍铄，容光焕发。白雪仙穿上黑色上衣，化上简单的妆容，保持著从容与优雅，与亲友徒弟们相聚纪念故人。白雪仙安坐席前，由多位后辈陪伴在旁，面露微笑合照。

陈宝珠、梅雪诗素服陪伴

作为白雪仙的爱徒，陈宝珠与梅雪诗（阿嗲）每年此时都会陪伴师父，共度这个特别的日子。从照片可见，60年代的影坛巨星陈宝珠穿著白色上衣，打扮素雅，虽已年届78岁，但风采不减当年。而阿嗲则以简洁的黑白间条上衣示人，两人紧随师傅身旁，流露出对师父的关怀及对任剑辉的尊敬，师徒情谊深厚，不言而喻。

白雪仙前绯闻男友近况曝光？

