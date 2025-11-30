魏浚笙睇《教父》学沉郁阴狠 阳光男神化身暴烈杀手｜名人杂志

魏浚笙（ Jeffrey ）一向给人健康开朗傻更更的形象，但在新戏《杀手 #4 》中食烟粗口样样齐，一样俊朗的外表，却给人另一种冷酷坏男孩的感觉。其实他从不觉得自己的外表煞食，然而外表的确为他带来不少机会，他珍惜每一次机会，终于等到首度担正电影男主角。入行 5 年， Jeffrey 一直坚持信念，不会轻易被外界的声音影响，尤其今年经历过生死一线的受伤事件，更令他觉得辛苦工作之余也要适时放松，有好的身体才能继续工作，并以此寄语女朋友兼经理人也要在工作和生活之中取得平衡。

撰文：黄佩丽、摄影：朱伟彦、场地提供：The Black Hall

魏浚笙首次担正电影男主角

Jeffrey 首次担正电影男主角，在新戏《杀手 #4 》中饰演身手了得的杀手，为了戏中连场的动作场面，他事前花了 8 个月时间准备，亦特意操 fit 减走 8kg ，因为不能做一个肥嘟嘟的杀手。电影甫开场的一场电车埋身肉搏激斗戏，见 Jeffrey 表现得游刃有余，非常有型，他笑指戏中每场动作戏都能感到角色的心理变化。

「对我的角色来讲，每一场动作戏的心态不同，开场的电车戏，心态是收单做事很轻松，最后在面对组织时又会很不同的心理状态。电车一场印象很深，我们训练时都已经在差不多 size 的地方去做，但练习场地的天花板和柱都包了软垫，就算打到都不会很痛，训练时觉得 OK 。但当真的在电车上拍摄的时候，环境原来比想像中更窄，不是柱就是车顶和凳，有个场面是被摔上车顶，因为距离太近，真的很有恐惧感，就算有垫 pad 都迁就不到咁多，幸好整个过程很顺利。」

魏浚笙与南沙良有莫名默契

《杀手 #4 》除了有香港演员，日本演员竹中直人、南沙良和斋藤工都参与演出，并在日本取景。 Jeffrey 笑谓角色本身不懂日文，所以不用特别去学，但他都有学习一些简单的日文，觉得至少要识得自我介绍，认为是尊重对方的文化。 Jeffrey 与曾获报知电影奖及蓝丝带奖最佳新人奖的南沙良有不少对手戏。虽然言语不通，但最神奇的是，他们每次讲对白都接得刚刚好，「有时广东话好短，日文好长，但我们都 get 到对方讲说话的节奏，从没有一个 take 是因为对方未讲完就插嘴，大家都接得好好，觉得好神奇。」

魏浚笙遗憾未能请教竹中直人

至于资深演员竹中直人， Jeffrey 大赞他非常厉害，有出人意表的创造力。例如竹中直人在其中一场以唱歌的方式念出一大堆对白，正是由他自行创作的表演方式，令身在现场的他不自觉地起鸡皮，问到与竹中对戏可有压力？ Jeffrey 笑说：「没有，我觉得压力对任何演员来讲都不好，可能会影响演出，但当然我很敬仰他，他无架子好好人，很开心有机会和大前辈合作，唯一可惜的是因为言语问题，未能好好向他请教。」

今次与日本演员合作是难得的体验，问他未来还想与谁合作？ Jeffrey 指每一部戏的合作对手都是缘份，很难要求想与谁合作，但如果一定要拣一个，现阶段会选何启华，「我们曾一起演出《焚城》，但对手戏不多，我们很啱倾，如果有机会合作很开心，相信会很有火花。」

Jeffrey坦言不觉ADHD是一种病，他只是比别人多了一点东西，自己会积极面对。

魏浚笙为演杀手学食烟

Jeffrey 一向给人健康开朗傻更更的形象，今次在《杀手 #4 》中食烟粗口样样齐，一样俊朗的外表，却给人另一种冷酷坏男孩的感觉，他笑言特别为了拍戏学食烟，「识和不识无得呃，一开始都会咳，好笑的是，拍摄时会有吸烟的工作人员来纠正我的点火动作，因为一看就知我是生手；粗口平时和朋友都会讲一两句，不是大不了的事。」

除了在身形和动作下苦功， Jeffrey 也有从电影《教父》中学习，学习戏中人的淡定沉稳，「在戏入面学到淡定，如何用淡定的眼神威胁人，作为一个杀手，平时生活不会摆一个凶神恶煞的杀手款出来，普通人不会知道我的真实身份。我不是要装凶作势，而是有一个威胁性，打的时候又要有爆发性，这是我睇《教父》时学到的沉稳的威胁。」

魏浚笙靠样至少有尝试机会

Jeffrey 一向被称为男神，今次新戏也把他拍得非常有型，但他从不觉得自己靓仔，笑指每个人都有独特的外貌和性格，有不同的吸引力。问他可觉得每次试镜的角色差不多类型时，他直言有时都是，但他不能限制别人对他的想法，「我不担心让人觉得靠个样揾食，我不觉得个样好特别，不过别人觉得你外表好都是一个好处，至少会睇到我，会给我一个尝试的机会，否则就连试镜的机会都未必有，所以在试镜中就要给人不一样的感觉，如果我俾到人不同的感觉，对方可能都想发掘我有甚么不一样，正如今次杀手都撇甩了一贯的 Jeffrey ，带给大家另一种感觉。」

魏浚笙自揭患 ADHD

早前有网民评论 Jeffrey 在综艺节目中的表现，直指若不是他生得靓仔，很难继续看下去，他回应评论时自揭有 ADHD （注意力不足过动症），有时都会很忟自己的表现，随即引起不少讨论。 Jeffrey 笑谓不觉得对方是恶评，而且早在一年前已在一个节目中提到自己有 ADHD 。「 ADHD 对我来讲不是病，是天生，有些人多咗一样嘢，或少了一样嘢，我好积极面对，其实我都一直不知自己有，直到我拍一部戏，同一个演员朋友倾开才知道 ADHD 的征状，然后觉得自己好似系，就去看医生。医生话我有、但不严重，不食药无所谓，但如果想集中精神，想逻辑清晰些就食药，平时开工其实无乜影响，但做访问时可能会有些飘，我是事后看片段才知道，所以现在当我想把一些事情演绎好就会食药，不是长期食，有需要时才食。」

魏浚笙经历生死后更豁达

入行 5 年，机会不少， Jeffrey 坦言没有在工作上订立清晰目标，尤其今年经历过生死一线的受伤事件，更觉计划多多不如顺其自然。今年 5 月， Jeffrey 为一部新戏在海上开工时，不慎发生箍颈意外，颈部位置被绳缠绕，幸及时发现送院，见他当时颈部留有一圈极长血痕，长度延伸至颈后，以及下巴位置亦有一道呈 S 形状的伤痕，伤势看起来相当严重。如今半年过去，除了下巴留有疤痕外，颈部的伤痕亦几乎消失。

身体好才能走长远路

「我一向觉得健康最重要，有好的身体才能继续搏杀，受伤之后更觉重要，人生要有适当的休息和享受，才能长长久久地走下去。（帮你最多的是女朋友？）一定，她又是我经理人，工作时要跟足全程，回家仲要覆客，她仲癫丧过我，比我更辛苦。她可能是完美型人格，不会让自己休息，我有时都担心她，觉得努力是好，但太过火会好辛苦，人除了工作，也要有享受，无享受辛苦来做咩？趁年轻的确要搏，但都要适时放松，要有好的生活习惯，始终身体最重要。如果身体不好，讲乜都无用。即使你有最好的演技和歌喉，身体不好就难以走长远的路。」

