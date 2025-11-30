李香凝靠亡父名言治愈丧兄之痛 来港庆祝李小龙85岁诞辰︰感觉爸爸从未离开｜名人杂志

一代传奇武术巨星李小龙以截拳道融合东西方哲学，成为全球武术文化的领头人。今年是李小龙 85 岁诞辰，女儿李香凝（ Shannon Lee ）偕同其爱女 Wren Keasler 专诚来港欣赏由香港舞蹈团打造的大型舞剧《武道》，大赞表演融合舞蹈与武术来弘扬李小龙的武术精神，意义非凡。虽然爸爸离世多年， Shannon 觉得爸爸从未离开，永远活在她心中，爸爸的哲学理念仍在养育她，他的名言在其艰难的时刻，成为了治愈痛苦的良药，指引她的人生。

撰文：张颖芝 摄影：林宾尼

武术巨星李小龙精神不灭

适逢今年是一代国际武术巨星李小龙 85 岁诞辰，李小龙女儿、「李小龙基金会」主席李香凝（ Shannon Lee ）及其女儿 Wren Keasler 从美国来港出席纪念活动，包括港铁公司联同李小龙基金会及香港文化博物馆举办《李小龙诞生 85 周年纪念展：无形之道》的揭幕礼，以及欣赏由香港舞蹈团呈献的大型舞剧《武道》──李小龙的有法与无限。《武道》于 11 月 27 日至 12 月 7 日假香港文化中心大剧院公演，作品汇集本地艺术精英，由艺术总监杨云涛联袂香港电影金像奖最佳美术指导文念中、著名爵士乐作曲家雷柏熹组成星级创作阵容，糅合武术与舞蹈、多媒体舞台美术与爵士乐元素的跨界创新，展现香港中外文化荟萃的独特魅力，传承和弘扬李小龙的武术精神。

Shannon带埋女儿Wren回港出席李小龙85岁诞辰的纪念活动。

港铁联同李小龙基金会及香港文化博物馆举办《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》，Shannon亦出席了揭幕礼。

李香凝感激粉丝延续亡父精神

对于各方举办多样化活动来纪念爸爸李小龙， Shannon 深表感激，她表示非常兴奋能来到香港，庆祝爸爸 85 岁生日。她又大赞香港舞蹈团为他举办《武道》这场特别的演出，以此向他致敬，真是太好了，觉得融合舞蹈与武术的演出是很完美，「爸爸也是个 dancer 和武术演员，他热爱武术，以舞蹈融合武术是很美的事，意义非凡。」世界各地影迷一直以各式各样方式延续李小龙精神， Shannon 直言如果没有粉丝们缅怀爸爸，继续受到爸爸的启发，继续为他而感到兴奋，他的精神遗产就不会延续下去，所以她一直非常感谢所有粉丝。

李香凝受亡父李小龙影响，除了热爱武术之外，亦深受其哲学理念所激励。

《武道》由即日至12月7日假香港文化中心大剧院公演。

Shannon指《武道》以舞蹈融合武术，大赞以此向爸爸致敬就最适合不过。

香港舞蹈团呈献大型舞剧《武道》，以纪念李小龙85岁诞辰。

李香凝来港 感觉像回家

在美国出生的 Shannon ，回到香港感觉像回到家一样，因她最早的记忆都来自这里，「我出生在美国，但我当时还是个婴儿，所以我不记得那里的事了。我更记得的是香港，那是我最早的记忆，所以香港对我来说非常特别，每次回到这里，我都觉得很自在，这里有很多我喜欢去的地方，也会去他（爸爸）去过的地方。」

虽然爸爸已离世多年， Shannon 觉得他从未离开过，仍活在她心中。「因为他确实还在我们身边，我的意思是他的精神活在我们心中，他留下了很多他自己的想法，他仍继续养育我，指引我的人生，所以我觉得他一直都跟我非常亲近。」问有否想像爸爸仍在世 85 岁的样子？ Shannon 笑言很难想像，爸爸好像永远定格在年轻英俊的模样，但他的精神是永恒。

李小龙的武术和哲学理念，令其外孙女Wren也为之倾慕。

当年李国豪拍戏意外中枪身亡，是父亲的名言帮Shannon走出阴霾。

Wren 做小龙外孙女 开心又艰难

Wren 对公公的生平事迹亦颇了解，她也是公公的粉丝之一，看过他大部分的作品，「他真是个大人物，我总是开玩笑说我很爱他，是家庭的感情连结。」至于 Wren 对于功夫和演戏可有感到兴趣，她觉得功夫很有趣也很美，对此非常之欣赏，会效法公公的哲学理念，不过功夫不是她的兴趣，她喜欢写作，亦对医学和身心灵健康感兴趣。 Wren 亦会在妈咪创办的「李小龙基金会」帮手，包括夏令营辅导员，以及在活动上充当摄影师。

作为李小龙外孙女， Wren 喜言「太棒了！我感觉很好，我爱做他的外孙女，但有时候会很艰难。」她认同妈咪所说会感到点压力，感觉好像有甚么需要努力去实现的。 Shannon 表示爸爸的精神遗产真的很有价值，她们俩都非常感激能与他联系在一起。谈到何时知道公公是个武术巨星， Wren 忆起年幼时妈咪告诉她公公是谁，但当时年纪小并不完全理解，直到长大后便理解，他对世界的影响。

Wren坦言能做李小龙外孙女很棒，但亦有时觉得很艰难。

李香凝拍过动作片更敬佩爸爸

Shannon 深受爸爸影响而爱上武术，多年前曾参与电影《李小龙传》、《死亡擂台》、《高压重犯》、《浑身是胆》等，感受到爸爸拍摄动作电影的体验，「多年前我演戏的时候，拍过几部动作片，这让我更加敬佩和理解他，也让我更加明白他有多么了不起。他不仅演技精湛，而且动作设计也十分出色，技艺如此高超，我永远不可能成为他那样的武术家，也永远不会成为。」

在 Shannon 4 岁的时候经历爸爸离世，虽然当时年纪很小，她对爸爸仍有一些记忆，「我记得他的活力、他的爱。我以前常常想，为甚么我觉得自己这么了解他？那是因为我知道他的存在、他的能量、他的爱，以及所有的一切，都让我们感到非常安全，这让我感觉我真的了解他。爸爸的哲学激励了我，治愈了我，帮助了我，指引了我，他的哲学确实是他留给我的遗产中我真正产生共鸣的部分，我希望许多人都能在人生中引用他的哲学名言。」

父亲离世多年，但Shannon指他一直活在她心中，仿佛从未离开。

李香凝著书传承李小龙哲学

李小龙的传世哲理名句，对人们有着很大的启发和勉励， Shannon 曾写了一本书《 Be Water, My Friend 》，探讨李小龙哲学思想，传 𠄘 爸爸的智慧和精神。 Shannon 坦言爸爸名句实际上第一次真正打动她是在一段非常艰难的时期，就是她哥哥去世之时，是治愈痛苦的良药，当中一句名话「 Now I see that I will never find the light unless, like the candle, I am my own fuel, consuming myself 」，当她第一次读到这句话的时候，让她明白如果要感觉好些，必须找到内在的力量，弄清楚如何克服痛苦，治愈自己的伤痛。

注重身心灵健康的 Shannon 创立「 KWOON 」，她指这练习像是内在功夫，引导大家向内探索，真正加深人们与自我关系的修练。她透过引导式反思、轻柔的动作、冥想、呼吸练习和深度探究，培养出「客观观察者」的意识，亦能增强心智，达到身心灵的治愈。

Shannon创立的「KWOON」就像一种内在功夫，引导大家向内探索。